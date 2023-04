Non pagavano mense e rette del nido, il Comune rinuncia ad incassare oltre 120mila euro

Il Comune rinuncia a 123mila euro di vecchie rette di mense scolastiche e asili nido. Ci sono famiglie che hanno accumulato debiti anche di 8mila euro. Sono circa quelle residenti a Padova, a cui i Servizi scolastici, dopo aver provato in tutti i modi a recuperare almeno parte delle somme, hanno azzerato la passività, inserendole tra i crediti ormai inesigibili.

Numeri

In totale parliamo di 123,7mila euro, ma ci sono famiglie con appena 223 euro di ammanco e altre che invece hanno accumulato anche 8200 euro di rate non pagate. Altre devono a Palazzo Moroni la bellezza di 7,7mila euro, altre ancora 2mila o 800 euro. Parliamo nella maggior parte dei casi delle mense scolastiche, mentre solo una dozzina riguarda invece la retta del nido. La mensa si paga in base al reddito e all'Isee, ma pesa comunque nelle tasche delle famiglie. Soprattutto in quelle con più figli, che hanno spese raddoppiate. Solo chi ha un Isee sotto i 4mila euro paga simbolicamente 2 euro al mese, ma poi le tariffe salgono a 41 euro per chi lo ha tra i 4 e i 6mila euro, a 74 fino a 8500, fino a superare le cento euro per tutti gli altri. Tariffa massima: 149 euro. Le cifre salgono quando si parla di asilo nido. Con le stesse fasce di Isee si paga minimo 50 euro al mese, ma una famiglia con un reddito medio arriva a spendere oltre 300 euro ogni trenta giorni per mandare il piccolo all'asilo. Quello di non pagare non è solo una cattiva abitudine, ma ormai anche un segnale dell'impoverimento di molte famiglie, acuito poi dalla pandemia. Un trend della crisi che si riflette anche nel mancato pagamento dei servizi.