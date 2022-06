Cremonini fa il pienone all'Euganeo e rispunta il progetto di Giordani dell'Arena della musica

In 40mila per il concerto di Cesare Cremonini all’Euganeo. Senza problemi particolari ed anzi con un ritorno per la città, in termini di immagine e di affari, di proporzioni notevoli visto che le provenienze erano le più varie.

Sul palco, il cantautore bolognese, legato indissolubilmente a quel suo ”andare in giro per i colli bolognesi” con la sua 50 Special, ha intonato anche “La ragazza del futuro”, un suo omaggio a ciò che verrà: “Ho bisogno di qualcuno – dice la canzone – che mi indichi la strada; la ragazza del futuro forse l’ha trovata”. Ed ha aggiunto: “Padova, stasera sei tu la mia ragazza del futuro!” Una strofa ed una dedica, unite al numero delle presenze, che Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, ha tradotto in un assist per rilanciare il progetto dell’”Arena della Musica”.

Bertin

«Un progetto – ha detto il presidente – che ormai cinque anni fa ho proposto all’amministrazione, che in qualche modo ha percorso un tragitto nel momento in cui si è individuato uno dei padiglioni della fiera come struttura da rifondare e dedicare, ma che adesso, anche per evitare la concorrenza, soprattutto quelle di Venezia e Milano, deve essere al più presto “cantierata”. Il concerto di Cremonini – continua Bertin – ha dimostrato che a Padova lo spazio per la musica c’è, c’è una popolazione studentesca non trascurabile e c’è il know-how rappresentato da Zed, nostra associata, cosa che mi fa riprendere quanto Valeria Arzenton ha detto in occasione dell’inaugurazione del Centro Congressi: “L'auspicio è che la prossima inaugurazione possa essere quella dell'Arena della Musica". Un auspicio che sottoscrivo in pieno»

Cultura

Un progetto che avrebbe una importante valenza culturale oltre che economica. «Quello che l’Arena della Musica dovrebbe rappresentare – ha detto ancora il presidente - è la valorizzazione, la maggiore diffusione e l’accessibilità della cultura in tutte le sue declinazioni. La musica dal vivo rappresenta un rilevante valore culturale e sociale ma ha anche un significativo impatto economico sui territori. Esattamente ciò che l'Ascom ha sostenuto nel momento in cui ha proposto la realizzazione dell'"Arena della musica", un'idea che la “vecchia” giunta Giordani ha sostenuto e che mi auguro la “nuova” giunta Giordani saprà condurre in porto nel più breve tempo possibile. Quando - ha concluso Bertin - Assomusica è entrata a far parte di Confcommercio, ho espresso proprio questo convincimento: se l’obiettivo della nostra confederazione è quello di essere di stimolo alla realizzazione di più ampie sinergie che il mondo dello spettacolo, ormai sempre più orientato alle nuove tecnologie, richiede, Padova è la piazza ideale perché tutto questo possa trovare una sua piena espressione di livello europeo».