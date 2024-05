Cresce leggermente la popolazione in Veneto che però registra un nuovo record di denatalità

La popolazione residente in Veneto, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a 4.849.553 residenti, in lieve aumento rispetto al 2021 (1.808 individui; 0,04%); quasi due quinti della popolazione risiede nelle province di Padova e Verona (38,3%). I dati sulla popolazione residente sono stati pubblicati dall’Istat nella giornata di lunedì.

In Veneto, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 31.754 (-1.045 rispetto al 2021). Il tasso di mortalità è cresciuto dal dall’11,0 per mille del 2021 all’11,4 per mille del 2022, con un picco del 15,0 per mille registrato nella provincia di Rovigo. Le donne sono il 50,9% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 84mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media si è innalzata rispetto al 2021 da 46,4 a 46,6 anni. Verona e Vicenza sono le province più giovani (rispettivamente 45,7 e 45,9), Rovigo e Belluno quelle più anziane (49,1 e 48,7 anni). Gli stranieri censiti sono 498.127 (+5.008 rispetto al 2021), il 10,3% della popolazione regionale. Provengono da 172 Paesi, prevalentemente da Romania (25,4%), Marocco (9,2%) e Cina (7,3%). Il 17% della popolazione vive nei quattro comuni con oltre 100.000 abitanti (Verona, Venezia, Padova, Vicenza) e più di un quarto vive in quelli con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti (25,3%). I comuni di montagna subiscono il maggior decremento di popolazione e presentano una struttura per età più vecchia.

I risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 consentono di determinare la popolazione residente al 31 dicembre 2022. In Veneto si tratta di 4.849.553 unità, l’8,2% della popolazione italiana. Rispetto al 2021 i dati censuari evidenziano un lieve aumento di 1.808 unità di popolazione, percentualmente impercettibile (0,04%) e in controtendenza rispetto alla variazione nazionale (-0,1%). Quattro province registrano un incremento, il più alto a Verona (+1.632 residenti, pari allo 0,2%), mentre perdono residenti Venezia (-1.021), Rovigo (-961) e Belluno (-571). In termini relativi, Rovigo e Belluno registrano le diminuzioni maggiori, rispettivamente -0,4% e -0,3%

Quasi due quinti della popolazione risiede nelle due province di Padova (19,2%) e Verona (19,1%), le sole a superare i 900mila residenti. Seguono le province di Treviso, Vicenza e Venezia, che insieme raccolgono oltre la metà della popolazione della regione. Belluno e Rovigo ospitano appena l’8,8% dei residenti. Il leggero aumento della popolazione residente in Veneto nel 2022 è frutto della somma di due saldi negativi, quello naturale (-23.718 unità) e l’aggiustamento statistico (-989), compensate dai valori positivi del saldo migratorio interno (+8.176) e con l’estero (+18.339). Tutte le province seguono l’andamento regionale, in particolare Venezia è la provincia con il più basso saldo naturale (-5.500), Padova è quella con il saldo migratorio interno più alto (+2.333), mentre Verona ha il saldo migratorio estero più elevato (+3.790).