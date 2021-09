Crescono i morti sul lavoro, dall'inizio dell'anno sono 7 nel padovano

Da gennaio a luglio 2021 sono 41 le vittime rilevate in occasione di lavoro in Veneto (9 in più di giugno) e 12 i lavoratori che hanno perso la vita in itinere. Così la regione rimane al 7°posto nella graduatoria nazionale

Aumentano i morti sul lavoro. Solo in provincia di Padova sono stati 7 dall'inizio dell'anno e seppur il Veneto figuro tra le regioni con il tasso di infortuni mortali minori, il dato resta allarmante e non va affatto sottovalutato. Al contrario di ciò che avviene invece, perché la linea non cambia, gli orari e i turni continuano ad essere massacranti e i lavoratori sono a rischio ogni giorno.

I numeri

Da gennaio a luglio 2021 sono 41 le vittime rilevate in occasione di lavoro in Veneto (9 in più di giugno) e 12 i lavoratori che hanno perso la vita in itinere. Così la regione rimane al 7°posto nella graduatoria nazionale per numero di decessi in occasione di lavoro, ma fa rilevare un indice di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa che risulta essere tra i più bassi del Paese. Sono i numeri della nuova zonizzazione elaborata dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre. Nei primi sette mesi del 2021 fa rilevare un’incidenza di mortalità compresa tra 0,75 e 1 rispetto alla media nazionale. Rispetto ai primi sette mesi del 2020 l’incremento degli infortuni mortali in occasione di lavoro è del 17% (erano 35 a fine luglio 2020 e 41 a fine luglio 2021). Verona la provincia più coinvolta, con i suoi 9 infortuni mortali in occasione di lavoro. Seguono: Treviso e Venezia (8), Padova (7), Vicenza (5), Rovigo (3) e Belluno (1). “Quello rilevato dal nostro team di esperti è il rischio reale di morte sul lavoro – spiega Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre - perché considera il rapporto tra infortuni mortali e popolazione lavorativa”.