Crisanti, l'elogio a Padova e l'immunità di gregge

«Siamo nella fase discendente della seconda ondata ma non è tutto finito e non bisogna incoraggiare una narrazione di questo tipo. Penso che se si da la possibilità di gente di uscire dopo un mese e più che erano dentro casa, è normale vedere scene come quelle di sabato scorso. Ci deve quindi pensare la politica»