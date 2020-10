Crisanti: «Parlare solo di mascherine sì o mascherine no, non va bene. Servono interventi del Governo»

Sollecitato dall'Ansa, il professor Andrea Crisanti, virologo e direttore della microbiologia di Padova ha evidenziato come a suo parere bisogna combattere in questa nuova fase: «Parlare solo di mascherine sì o mascherine no, non va bene. Servono invece più interventi del Governo: sorveglianza e prevenzione. Lo stop al virus non arriva solo dall’uso di mascherine o dalla riduzione degli orari dei locali pubblici o dei trasporti. Servono più tamponi, più sorveglianza, implementazione dell’app Immuni, tutte cose che potrebbero essere fatte con i fondi del Mes».

«Non si può pensare che l’argine al virus possa essere fatto solo con i divieti imposti ai cittadini – ha aggiunto Crisanti - anche il Governo deve agire con le proprie forze implementando tutte le attività di controllo e tracciamento. Io da cittadino sono disposto a fare dei sacrifici se vedo anche dal Governo un intervento deciso in tema di investimenti».