Ordine dei Medici, Crisarà: «Basta topless e sederi al vento sui social, siamo dei professionisti»

Giacca e cravatta sul tesserino e niente foto al mare sui social. Il richiamo è arrivato direttamente da Domenico Crisarà, che dell'Ordine dei MedicI è il presidente, dopo aver visto le foto arrivate ultimamente per le iscrizioni. Ha firmato tutte le iscrizioni, ma pretende la forma. «Pochi giorni fa, quando ho visto le fototessere che sono state mandate in sede per essere apposte sul documento ho chiesto alla segretaria: ma da quando abbiamo foto segnaletiche? - ha raccontato Crisarà durante un incontro dedicati ai medici al Teatro Verdi - .Medici con barbe sfatte, canottiere, maglie della salute, trecce, piercing, gente spettinata; insomma in molti proponevano un’immagine poco decorosa e non in linea con l’etica medica, che prevede proprio da codice deontologico un habitus decoroso». Da qui il cambio di programma voluto da Crisarà, che ora ha fatto inserire all’interno della domanda chiare indicazioni su come debbano vestirsi per la foto i futuri medici, ossia in giacca e cravatta: «Niente scolli strani, anelli al naso, insomma, chiedo che tutti abbiano un aspetto pulito e rispettabile, un volto curato con capelli in ordine e pettinature consone, visto che si tratta di un documento ufficiale e molto importante. Del resto anche per altri titoli identificativi si richiedono dei parametri, altrimenti il documento non può essere rilasciato e per il tesserino dell’Ordine deve valere il medesimo rispetto».

Social

Ma Crisarà non si limita alle fototessere. Non sopporta l'utilizzo smodato dei social, delle proprie pagine Facebook e Instagram da parte dei medici: «Voglio precisare che un medico lo è sempre anche quando non è in servizio – ha proseguito - tutto quello che fa, dice o posta, deve essere consono alla professione che rappresenta. Ma vi sembra possibile che ci siano dottoresse che postano mentre sono in topless, con il sedere al vento o peggio? Ma si rendono conto che vedere un medico in mutande è poco decoroso e delude profondamente il potenziale paziente? Con quale fiducia una persona si potrebbe recare da un dottore che ha visto quasi nudo? Ecco, io a tutto questo non ci sto e quindi ho deciso di darmi da fare in modo concreto».

La reazione

Ovviamente la presa di posizione di Crisarà ha scatenato le reazioni da parte dei giovani medici, che nel frattempo dovranno rispondere a tre procedimenti disciplinari aperti proprio per uso corretto dei social. «Invito i giovani colleghi a rivolgersi al Consiglio dell’Ordine di Padova e alla Federazione degli Ordini per valutare anche le vie legali - sostiene Michele Nicoletti segretario generale di FederSpecializzandi e Mespad - «bloccare la carriera di un collega è decisamente eccessivo (per fare il medico però non è necessaria la tessera in questione, che comunque Crisarà ha firmato, ndr). Chiedere di indossare la cravatta non crea professionalità e la stessa non è data da un costume da bagno portato da un collega uomo o donna che sia. Condivido con Crisarà l’idea di corsi sul saper essere, su come porsi anche sui social ma ci si deve fermare lì. Deve prevalere sempre la scelta individuale».