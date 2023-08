Padova e crisi climatica, il Prof De Marchi: «Serve un'alleanza tra umanità e natura»

Il professor Massimo De Marchi guida l'equipe che ha pubblicato due ricerche che prendono proprio Padova come rifermento per studiare l'impatto del cambiamento climatico in una città dove fenomeni come le isole di calore e notti tropicali sono agevolatati dal troppo consumo di suolo. Ecco cosa si potrebbe fare subito

«Gli alberi fanno molto di più di quanto possono fare i condizionatori. E non consumano elettricità, non emettono calore, cosa che invece fanno appunto i condizionatori. Pareti verdi, tetti verdi, aree verdi, migliorare anche le condizioni delle zone nelle quali camminiamo e dove ci muoviamo, come marciapiedi e strade, è fondamentale. Indispensabile ridare alla natura spazio, e che si chieda alla natura stessa di collaborare. Alleanza tra umanità e natura, questo serve».

A guidare il gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica (Dipartimento ICEA, Università di Padova) e del Master di II livello in GIScience e SPR è il professor Massimo De Marchi che abbiamo contattato per comentare con noi le due ricerche pubblicate dalla sua equipe, che mostrano com'è cambiato il clima nelle nostra città, il fenomeno delle isole di calore a Padova e di conseguenza delle cosiddette notti tropicali. Così a De Marchi abbiamo chiesto di tradurre questa grande mole di lavoro in ciò che si può, anzi si deve subito fare. La ricerca ha quindi un valore molto importante, perché individua le criticità e allo stesso tempo apre a delle possibilità, a delle azioni che si possono, si devono forse è più corretto, mettere in atto per mitigare questa situazione. «E' la prima fatta su Padova, presa come modello di città di medie dimensioni che ha una serie di caratteristiche e quindi questa ricerca non serve solo alla nostra ma è indicativa per tutte le città europee e internazionali che hanno una dimensione storica, una parte costruita, fiumi all'interno... ». Una caratteristica della nostra città, quella che determina la formazione delle isole di calore, individuate proprio nella ricerca, è il nodo irrisolto da decenni. «Per Padova questa ricerca è particolarmente preziosa vista la grande quantità di consumo di suolo nella nostra città. C'è di conseguenza la necessità di pensare a politiche che migliorino la qualità della vita delle persone, è indispensabile». Ci sono azioni che si possono mettere in atto immediatamente. Servono perché a rischio c'è la nostra stessa salute, come è spiegato in uno dei due studi.

«Siamo in ritardo in tante direzioni, per questo bisogna cominciare ad agire. Si possono fare molte cose anche in tempi molto rapidi. Si può lavorare ad esempio su specie vegetali più veloci, ma ribadisco: pareti verdi, tetti verdi, aree verdi. Questo è fondamentale». Per l'equipe di studiosi guidati da De Marchi questa della crisi climatica è una questione principalemente di salute ma non meno di giustizia climatica, come ci tengono a precisare. «Abbiamo le aree verdi delle scuole, apriamole, lo stesso per quelle degli edifici pubblici. Rendiamole accessibili», propone quando gli chiediamo cosa fare subito. «Molto verde è in mano ai privati. Mettiamo in moto dei processi affinché possano aumentare la dimensione di quelle aree, di quei giardini. Facciamo lo stesso con i terreni agricoli presenti attorno alla città. Che ci siano incentivi nella aree molto dense, come Arcella, la Guizza o Chiesanuova. Avere delle pareti verdi migliorerebbe anche le condizioni di vita tra vicini. Sono cose che si possono già fare, basta mettere in moto il meccanismo che possano essere messe in atto».