La Croce Verde compie 110 anni: una serie di iniziative per questo speciale compleanno

«Era il 1913 quando alcuni cittadini diedero vita alla Croce Verde, da allora per 110 anni, tutti i giorni dell’anno volontari e dipendenti sono al servizio della cittadinanza», racconta Andrea Franco, presidente della Croce Verde, nella sala consiliare della Provincia. Una occasione, quella di questa mattina in Provincia, di presentare una serie di iniziative per celebrare il compleanno della Croce Verde. Presenti anche sindaci e assessori di Cervarese Santa Croce, Selvazzano e Limena, dove si trovano le sedi del Suem. Nel solo 2022 sono stati effettuati 60mila trasporti in ambulanza, il cosiddetto taxi sanitario, a cui si aggiungono oltre 33mila servizi di emergenza svolti dal 118 (Suem). Numeri che ci dicono molto dell'importanza del loro impegno.

Iniziative

Sono previste una serie di iniziative per festeggiare l'anniversario della Croce Verde. Le più importanti sabato 13 maggio, alle ore 21 presso il teatro ai Colli, lo spettacolo Moviechorus, con acrobati e un coro di 110 voci. Domenica 25 giugno, invece, sarà il momento della foto celebrativa in Prato della Valle, con tutti i volontari e i mezzi della Croce Verde. Seguirà una sfilata nel centro della città. In seguito sono previsti una serie di appuntamenti che si svolgeranno nei mesi estivi.

Provincia

Il vice presidente della Provincia, Vincenzo Gottardo, ha così ringraziato per il lavoro che compiono ogni giorno i volontari. «Questo importante anniversario è per tutta la Provincia un momento di festa. La presenza della Croce Verde e dei volontari che da tanti anni accompagnano le grandi iniziative della nostra comunità, oltre che il pubblico soccorso, sono per noi motivo di grande orgoglio e soprattutto riportano al centro il valore della gratuità del volontariato come elemento qualificante la cittadinanza. E' proprio quest'anima della comunità padovana fatta di donne e uomini che hanno disponibilità di poter fornire un po' del loro tempo e delle loro capacità al servizio per gli altri»