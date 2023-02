Crowdfunding da 152% per la cura della disbiosi intestinale di cani e gatti di Rubano e Arzignano

Un crowdfunding da poche migliaia di euro per curare 100 nuovi cani e gatti dei canili e dei gattili di Rubano, Arzignano, Verona, Ferrara ma anche, di Monselice, Torino, Mestre e altri ancora. Questo l’obiettivo della campagna di raccolta fondi della startup padovana Eubiome, spinoff dell’Università di Padova incubato in Start Cube l’incubatore d’impresa del Galileo Visionary District che ha già raccolto il 152% di quanto richiesto e punta a raggiungere il 1000% a quota 35 mila euro. Si stima infatti che oltre 3 milioni i gatti e i cani italiani soffrano di patologie gastroenteriche croniche e molti di questi, i più sfortunati, vivono nei gattili e nei canili dei nostri territori.

Eubiome

Eubiome ha una cura che permette a circa l’80% di questi piccoli pazienti di guarire una volta per tutte, senza interventi invasivi o stress: il trapianto di bioma intestinale tramite la semplice assunzione di capsule di microbioma intestinale prelevato da donatori (sempre cani e gatti) sani. Una soluzione che negli Stati Uniti è già disponibile sul mercato come integratore anche per gli esseri umani e che anche in Europa è ritenuta una cura valida per alcune patologie gastroenteriche croniche ma che manca, a tutt’oggi, di studi scientifici su larga scala dedicati a cani e gatti. Eubiome, spinoff dell’Ateneo Patavino nata nel 2019 in seno ai Dipartimenti DSF (Dipartimento di Scienze del Farmaco), DISCOG (Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, DEI (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione), BCA (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione), vuole intervenire anche in questo senso.

Crowdfunding

Il progetto di crowdfunding della startup infatti, oltre a curare in maniera non invasiva e potenzialmente estremamente efficace i nostri amici a 4 zampe ospiti dei gattili e dei canili di molte città italiane, punta al progresso della conoscenza scientifica attorno al microbiota intestinale animale, raccogliendo dati e sequenziando clustersignificativi su di un campione statisticamente rilevante di soggetto. Fino ad ora sono circa 200 i casi raccolti e il crowdfunding attualmente attivo presso la piattaforma “Ideaginger” al sito eubiome.eu ha già raggiunto il 152% del proprio obiettivo permettendo così di attivare tutto il percorso scientifico e terapeutico necessario a circa 15 piccoli amici a 4 zampe.

Simionati

«Dopo il successo del progetto Pet Ftm che ha coinvolto già 200 veterinari e i proprietari di altrettanti cani e gatti in tutto il Veneto e altrove in Italia» spiega Barbara Simionati, docente a contratto del Dipartimenti di Scienze del Farmaco dell'Ateneo padovano e fondatrice di Eubiome «abbiamo deciso di lanciare questa campagna di crowdfunding per aiutare quegli animali che sono doppiamente sfortunati: soffrono di una disbiosi intestinale cronica e sono stati nel contempo abbandonati dai loro amici umani. Lo facciamo tramite un’attività di cura, totalmenteCruelity Free e che ha incassato l'ok dell'Organismo per iI Benessere Animale (OPBA) dell'Ateneo patavino,che ci permette di raccogliere dati per una nuova pubblicazione scientifica prevista per il prossimo giugno che speriamo potrà contare su ben 300 casi monitorati. Un campione statisticamente rilevante e inedito per la ricerca veterinaria in questo campo rappresenta una grande opportunità non solo per il benessere dei nostri piccoli amici più sfortunati ma anche per la ricerca legata ad un ambito, quello del microbioma intestinale, che è strategico per la vita e il benessere di tutti gli organismi superiori, umani compresi».

Il Bo

Nel frattempo la piccola startup nata in seno all’Università di Padova si prepara alla partenza di un roadshow destinato alla divulgazione delle informazioni scientifiche attorno al microbioma animale che toccherà le sedi delle principali associazioni e dei canili e gattili dell’intera regione. La prima tappa di questo roadshow è prevista già nelle prossime settimane. Durante l’incontro si affronterà il tema del microbioma e della pratica del trapianto di microbioma intestinale. Sarà ancheoccasione per presentare la campagna di crowdfunding a ai proprietari di cani e gatti, agli allevatori e agli appassionati.