Doppio stipendio per i dg di Ulss e Aziende Ospedaliere, Cub presenta un esposto

«Nel richiamare tutto quanto sopra esposto, invitiamo e sollecitiamo la Regione del Veneto ad avviare le attività necessarie per procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente versate ai direttori generali delle Ulss venete dopo che gli stessi erano stati collocati in quiescenza, segnalando che l’eventuale omissione è suscettibile di arrecare (o non evitare) un danno erariale per l’Ente, del quale potrebbero essere chiamati

a rispondere i funzionari che hanno disposto i pagamenti e/o che hanno omesso di promuoverne il recupero»: si chiude così il documento da dieci pagine di Cub, che ha presentato un esposto nei confronti di quattro direttori generali di Ulss e Aziende Ospedaliere.

L'esposto

Si tratta di Francesco Benazzi, direttore dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, di Edgardo Contato, direttore dell'Ulss 3 Serenissima, di Maria Giuseppina Bonavina, direttrice dell'Ulss 8 Berica e di Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Spiegano da Cub: «Il 5 febbraio scorso abbiamo nuovamente diffidato la Regione del Veneto e le singole Ulss relativamente al divieto di cumulo dello stipendio e della pensione di quattro Direttori Generali delle Ulss del Veneto, nello specifico Ulss 2 Marca Trevigiana, Ulss 3 Serenissima, Azienda Ospedale Università di Padova e Ulss 8 Berica. Abbiamo chiesto che si proceda al recupero degli emolumenti liquidati dalla data del loro pensionamento, contestualmente abbiamo inviato un esposto all'Inps e alla Procura della Corte dei Conti. Lo abbiamo fatto perchè siamo fermamente convinti che la credibilità di una istituzione pubblica debba essere commisurata al rispetto delle regole amministrative e contabili, in particolare perchè in Regione del Veneto e nelle Ulss si gestiscono ingenti risorse pubbliche che derivano in larga parte dalla tassazione dei magri salari dei lavoratori dipendenti».