Il Cubo di Next pronto per le strade di Dubai, poi tocca a Padova

Cominciata la sperimentazione in Zona Industriale. Pronti quattro moduli in partenza per l'Expo di Dubai. Padova tra le città capofila per la sperimentazione di un mezzo destinato a cambiare la mobilità cittadina

Arriva come qualsiasi altro mezzo che sta percorrendo via Longhin, il Cubo di “Next”. E' in una versione, naked come si usa dire oggi che in realtà in questo caso non vuol dire altro che è senza le coperture, i loghi e la carenatura. Un Cubo nudo, a farla breve. Fa comunque ugualmente la sua bella figura, va detto. L'idea del Cubo è nata dalla startup padovana Getplus, fondata dal fisico e designer industriale Tommaso Gecchelin. Ed è proprio lui a condurre il mezzo verso i tanti giornalisti e operatori tv che aspettano curiosi. Siamo di fronte a una novità che può rappresentare qualcosa di davvero rivoluzionario se si guarda al trasporto pubblico. Con Gecchelin c'è chi il progetto ha permesso di svilupparlo, Antonio Guadagnino, del centro di innovazione Paradigma, dove si stanno di fatto producendo i vari moduli.

Guadagnino spiega che il mezzo può trasportare, grazie al concetto di modularità, sia persone che merci. «E' un mezzo che può essere targato normalmente, quindi può già entrare nelle flotte del trasporto pubblico. Next riesce a dare la comodità del trasporto privato mantenendo le caratteristiche del trasporto pubblico. Si può calibrare la composizione secondo l'esigenza. Potenzialmente un servizio che può funzionare ventiquattro ore su ventiquattro. Come dicono anche diversi studi scientifici pubblicati su diverse riviste accreditate, Next può arrivare a ridurre fino all'80% del traffico cittadino».

«Il progetto nasce a Padova, il comune ha dato una mano in tutto l'iter e Padova sarà città pioniere nella sperimentazione in città. La prima città che vedrà il Cubo muoversi sarà Dubai, dove sarà presente all'Expo. Ma questo progetto va nel solco della tradizione che vede Padova il luogo dove è nato il motore a scoppio. Speriamo che il proseguo della storia sia differente e che il comparto si sviluppi qui e non come è successo più di un secolo fa». L’azione pilota di testing con appunto un conducente a bordo, che invece nel futuro non dovrebbe esserci più, del modulo sperimentale, proseguirà fino ad autunno in via Longhin, per poi concludersi in Fiera.