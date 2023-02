"Cucina Mobile" a Padova, oltre 2mila pasti distribuiti ai senza fissa dimora

Una collaborazione storica, che non solo continua, ma si rafforza con nuovi progetti per contrastare uno dei problemi più rilevanti per la nostra società, l’emergenza alimentare. Solo nell’anno appena trascorso, infatti, la collaborazione fra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca Onlus ha garantito oltre 10mila pasti alle persone senza dimora grazie ai due “Food Truck”, le cucine mobili attive a Padova e Bari e più di 6mila pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà di 11 città italiane.

Cucina mobile

Un rapporto di collaborazione costante che da oltre 10 anni mette al centro il sostegno a chi ne ha più bisogno e che per il 2023 si rafforza, continuando a sostenere quanto fatto in passato e inaugurando nuovi e sfidanti progetti. «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2022: risultati importanti che per noi di JTI Italia non sono un punto di arrivo, ma di partenza per continuare e rafforzare il nostro impegno nei territori in cui operiamo - ha commentato Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia - La sostenibilità sociale rappresenta uno dei pilastri su cui fondiamo ogni nostra attività e per questo siamo fieri di collaborare con Fondazione Progetto Arca per fare la nostra parte nella lotta all’emergenza alimentare, attraverso progetti concreti che, come nell’anno che si è appena concluso, riescano davvero a fare la differenza». La partnership tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca, infatti, ha consentito la realizzazione di più progetti nel corso del 2022. Già a partire dal dicembre del 2021, è iniziata la distribuzione dei cosiddetti “pacchi viveri”: delle confezioni consegnate mensilmente alle famiglie in difficoltà di 11 città italiane, contenenti i generi alimentari necessari per garantire ogni giorno un pasto completo a ciascun componente del nucleo familiare. Un’iniziativa che, solo nell’anno appena trascorso, è riuscita ad aiutare ben 506 famiglie, per un totale di 6.578 pacchi consegnati. A luglio scorso, ha visto la luce a Bari la prima “Cucina Mobile” nata dalla collaborazione tra le due realtà: un food truck destinato a percorrere le vie cittadine per distribuire pasti completi, cucinati e sani alle persone senza dimora che vivono per strada, realizzato con il supporto dell’associazione locale InConTra Odv; servizio che, con il passare dei mesi, è diventato un punto di riferimento per le persone più fragili del territorio, arrivando a distribuire nel corso del 2022 ben 8.355 pasti, oltre a centinaia di gelati e bottigliette di acqua fresca nei mesi estivi.

Padova

Un successo, quello della “Cucina Mobile”, replicato qualche mese dopo a Padova, dove da ottobre sono state distribuite 180 cene alla settimana alle persone senza dimora della città, arrivando a consegnare, anche grazie al supporto della Cooperativa sociale Cosep, ben 2.160 pasti nel corso degli ultimi mesi del 2022. «La Cucina Mobile è diventata nel tempo un servizio strutturale del nostro aiuto alle persone più fragili: mettendo letteralmente le ruote alla cucina, abbiamo la possibilità di essere vicini a chi ha davvero bisogno» commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. «Per essere presenti in strada ogni giorno serve un grande lavoro di squadra: il mio grazie va dunque a tutti i volontari e gli operatori per il loro prezioso impegno, e a JTI Italia per supportarci in modo così collaborativo e continuativo anche in questo nuovo anno, sempre sul fronte dell’aiuto concreto e del supporto alimentare a chi ha meno».