Le cucine popolari compiono 140 anni, decine di eventi per festeggiare Omboni

Gli appuntamenti che segnano e celebrano i 140 anni delle Cucine economiche popolari di Padova proseguono con una festa itinerante per la città di Padova in programma domani, domenica 12 marzo, in occasione dell’anniversario della nascita di Stefania Omboni (Londra, 12 marzo 1839 – Padova, 21 gennaio 1917), colei che a seguito dell’alluvione del 17 settembre 1882 diede vita alle Cucine economiche.

Il programma

E così domenica sarà un pomeriggio di festa per grandi e piccini, in quattro zone della città. Dalle 15 alle 17 piazza Capitaniato, piazza delle Erbe, il cortile di Palazzo Moroni e piazza Cavour diverranno teatro di spettacoli e laboratori di vario tipo e per tutte le età, con clown dell’Associazione Over The Rainbow, che avranno il compito di far da cicerone giocoso ai bambini, mentre l’équipe Interassociativa Lupetti Coccinelle Padova (Scout) gestiranno i vari giochi e laboratori che avranno come tema il cibo e la cura per la persona.

Gli eventi

In piazza Capitaniato ci sarà spazio per il Calendario naturale – sai che anche il cibo va in letargo? Mentre nel cortile di Palazzo Moroni – Posso darti una mano? Creiamo un disegno chilometrico di fraternità. Due le proposte in piazza delle Erbe: Kim Vista E Tatoo – Sfida per i sensi e Street Food Art – Coloriamo la città a tema cibo. E in piazza Cavour: La terra è bella perché è diversa – Giochiamo a un mondo per tutti e tutte. Durante il pomeriggio, inoltre ed eccezionalmente, sarà possibile visitare il Museo dell’Educazione dell’Università di Padova (via Degli Obizzi 21/23) che conserva alcuni oggetti appartenuti a Stefania Omboni: La visita sarà dalla responsabile scientifica, professoressa Cara Callegari: due i turni previsti, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 16 per massimo 25 persone

I 140 anni

L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi promossi dalle Cucine economiche popolari di Padova per i 140 anni di vita e di attività, che ha come sottotitolo la ”Viviamo la Comunità sociale”. Eventi realizzati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo e con il patrocinio di: Ministero dell’istruzione - Ufficio scolastico regionale del Veneto, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ulss 6 Euganea, Azienda ospedaliera Padova, Istituto oncologico veneto, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, Università degli studi di Padova, Fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora), Camera di Commercio di Padova, CSV di Padova e Rovigo, Coldiretti Padova, Fondazione Emanuela Zancan, Ordine degli assistenti sociali del Veneto. Sostengono inoltre le iniziative delle CEP: Caritas Padova, il Pane dei Poveri e l’Associazione universale Sant’Antonio.