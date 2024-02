Sondaggio sulle cucine popolari ai cittadini su come migliorare il servizio

Le Cucine economiche popolari, anche in vista di futuri cambiamenti (si sposterà da via Tommaseo), stanno attuando in questi mesi un percorso di ascolto dei diversi stakeholders, coinvolgendo in sondaggi e focus group operatori, volontari, ospiti per capire come migliorare sempre più la realtà e i servizi delle Cucine, ponendo al centro la persona. Dopo una prima fase di ascolto di operatori, volontari e ospiti e altre realtà di riferimento, ora le Cucine si rivolgono alla cittadinanza per capire qual è la percezione rispetto alla grave marginalità adulta e alla conoscenza stessa della realtà e dei servizi delle Cucine.

Gli obiettivi

Con questo obiettivo Cucine economiche popolari e On srl impresa sociale hanno sviluppato un questionario rivolto ai cittadini di Padova. L’indagine è parte integrante di un percorso di ascolto più ampio, in vista di alcuni cambiamenti che riguarderanno le Cucine economiche popolari. Il tempo di compilazione è stimato in 6 minuti e la scadenza per la compilazione è il 18 febbraio 2024. Per partecipare al sondaggio è sufficiente collegarsi a: https://it.surveymonkey.com/r/QY83RNH