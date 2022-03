Un cuore tricolore di 26mila metri di filo per le vittime del Covid

E’ stato presentato questa mattina in Piazza della Frutta a Padova il grande cuore solidale realizzato all’uncinetto dall’Associazione De Leo Fund, alla presenza del presidente Diego De leo, della segretaria dell’ associazione Cristina Trevisan , della consigliera comunale Stefania Moschetti delegata al progetto OMS-Città Sane e a un folto gruppo di donne impegnate nell’associazione stessa. Durante il 2020, anno vissuto con la tragica esperienza della pandemia da coronavirus, la nostra associazione ha visto crescere enormemente le richieste di aiuto. Le donne che partecipano al Laboratorio Creativo dell’associazione hanno sentito il desiderio di esprimere un forte segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa di questo terribile virus. Durante il lockdown, non potendosi incontrare come accadeva prima, queste donne hanno lavorato ciascuna a casa propria creando dei centrini all’uncinetto destinati ad unirsi insieme per formare un grande cuore. Quattordici donne, 26.000 metri di filo e 1.200 ore di lavoro per costruire un cuore di circa 25 mq.