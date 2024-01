Slot accese al bar nonostante l'ordinanza anti ludopatia

Sabato sera 13 gennaio una pattuglia della squadra di polizia amministrativa ha effettuato un controllo presso un bar di una frazione di Curtarolo, bar gestito da cittadini cinesi. Gli agenti hanno così sorpreso diverse persone a giocare sugli apparecchi elettronici nella sala slot del bar, nonostante l'orario non consentito. Infatti la Regione Veneto vieta il gioco d'azzardo sugli apparecchi che danno vincite in denaro in diverse fasce orarie della giornata, tra le quali quella serale dalle 18 alle 20, al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia, una patologia che rientra nella categoria delle dipendenze comportamentali e, principalmente, fa riferimento proprio alla dipendenza dal gioco d'azzardo.

Le conseguenze

Il gestore del bar ora rischia una sanzione di 500 euro per ogni slot trovata in funzione e, in caso di

recidiva, anche il sequestro degli apparecchi da gioco. L'attività era stata segnalata dal nuovo agente di Polizia locale entrato in servizio a Curtarolo da alcuni mesi. Il comune di Curtarolo infatti da alcuni anni è in convenzione con la Federazione del Camposampierese, così, pur disponendo di un solo agente, può sfruttare i reparti operativi del Comando di piazza Castello, potendo richiedere, come in questo caso, l'intervento di squadre specializzate in situazioni che richiedono particolari competenze e professionalità che il singolo comune non può avere. Sono stati segnalati anche altri locali pubblici che verranno controllati nelle prossime settimane.