Stadio Euganeo, i tifosi biancoscudati possono sognare i playoff nella nuova Sud

C'è una "speranziella" che i tifosi biancoscudati possano assistere ai playoff dalla nuova curva Sud. Come anticipato dal Mattino di Padova, la ditta che si sta occupando del restyling dello stadio Euganeo non farà in tempo a montare la copertura e ad ultimare i dettagli della gradinata appena realizzata, ma l'amministrazione comunale sta provando a spingere affinché si possa aprire in deroga entro il 21 maggio. Quel giorno il Padova affronterà in casa, per i quarti di finale, una delle squadre che supereranno i turni precedenti. Oltre alla copertura, mancano ancora le protezioni che divideranno la curva dal campo, l'ascensore, i bagni e i sediolini, ma in venti giorni potrebbero essere tutto pronto. A dare il via libera ovviamente dovrà essere la questura, che con l'ok di vigili del fuoco e Coni potrebbe anche concedere una deroga per i playoff. Per ultimare completamente il progetto della nuova curva Sud e del palazzetto ci vorranno invece almeno un altro paio di mesi, ma già oggi lo spazio per i 3200 tifosi del Padova è praticamente pronto ad ospitarli. E nel Pnrr ci sono i soldi anche per la Nord.