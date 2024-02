Dopo il trionfo dell’anno passato nelle finali nazionali casalinghe e l’alloro su prato dello scorso novembre, il CUS Padova hockey si conferma Campione d’Italia indoor nella categoria Under 14 femminile. La formazione allenata da Samuela Semprini continua a impressionare tutto il movimento nazionale, non sbaglia un colpo e riesce a migliorarsi sempre di più.

È stato un cammino perfetto quello delle baby padovane, che hanno vinto tutte le partite disputate, dall’esordio alla finalissima. L’atto conclusivo è andato in scena lo scorso weekend alla palestra del Divino Amore a Roma, dove il CUS Padova ha dominato il proprio girone vincendo 7-1 contro il Savona e 5-1 contro la Lazio sabato 24 febbraio. Il giorno successivo, in semifinale, è arrivato un rotondo 8-0 rifilato al Valchisone che ha schiuso le porte della finale contro il Lorenzoni, altra formazione presentatasi da imbattuta. La finale è stata combattuta ma il CUS non ha mai mostrato cenni di cedimento, vincendo 6-4 con le doppiette di Faggian, Prendin e Bissacco. La stessa Terras Faggian è stata premiata come capocannoniere del torneo.

«Siamo felicissimi, non è mai scontato riconfermarsi, specie a quest’età», il sorriso dell’allenatrice Samuela Semprini. «Rispetto allo scorso anno il gruppo ha perso alcune ragazze del 2009 che rappresentavano la colonna portante della formazione, ma è riuscito lo stesso a disputare una stagione superlativa. Anzi, a livello di atteggiamento questo gruppo forse è ancora più determinato di quello che trionfò 12 mesi fa. E lo si è visto per il modo in cui le ragazze hanno affrontato le finali, partendo di casa il sabato mattina alle 5, giocando due grandi partite nel pomeriggio e svegliandosi all’alba anche il giorno dopo. Continuiamo a lavorare così, consapevoli di avere una grande base dalla quale attingere per le prossime stagioni».