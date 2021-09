Dopo i vandali all'Arcella, entrano in servizio i custodi dei cimiteri di quartiere

Sono entrati in servizio dal primo settembre i custodi dei cimiteri di quartiere. L'amministrazione aveva deciso di ripristinare il servizio dopo l'incursione da parte di un gruppo di adolescenti nel camposanto dell'Arcella, avvenuta alla vigilia di Pasqua. I ragazzi, poi rintracciati e denunciati, avevano vandalizzato tombe, cappelle e vetrate. Attualmente i cimiteri non vengono aperti da un custode, ma autonomamente perché collegati ad un sistema informatico ed elettronico che permettono poi l'ingresso ai cittadini. Il servizio continuerà a funzionare esattamente cosi, ma in alcuni orari e giorni specifici della giornata, all'interno del cimitero ci saranno dei custodi.

Gli orari

Il cimitero dell'Arcella, vittima degli atti vandalici, avrà i custodi 2 giorni alla settimana e per tre ore, ovvero il martedì dalle 8 alle 11 e il venerdì dalle 15 alle 18 per il mese di settembre. Da ottobre e fino a marzo invece, negli stessi giorni, gli orari saranno 9-12 e 12:30-15:30. Ad Altichiero invece il servizio di custodia è previsto per due ore in due giorni. A settembre il lunedì dalle 8 alle 10 e il giovedì dalle 16 alle 18. Negli stessi giorni la sorveglianza è prevista anche a Montà (16-18 e 8-10), Torre (8-11 e 15-18) e Ponte di Brenta (16-18 e 8-10). Da ottobre a marzo gli orari cambieranno. Oltre a quello dell'Arcella, il martedì e il venerdì saranno custoditi anche quelli di San Lazzaro (16-17:30 e 8:30-10), Salboro (8-10 e 16-18), Mandria (16-18 e 9:45-11:45) e Voltabrusegana (10:30-12 e 8-9:30). Il mercoledì e il sabato sarà invece il turno di Voltabarozzo nuovo (8-11 e 15-18), Voltabarozzo Vecchio (15-18 e 8-11), Terranegra (8-10 e 16-18), San Gregorio (10:15-11:45 e 14:14-15:45), Camin (14:15-16:15 e 9:45-11:45) e Granze (16:30-18 e 8-9:30). Anche questi orari subiranno dei cambiamenti da ottobre fino a marzo per poi riprendere ad aprile.

Benciolini

Per attivare questo servizio l'amministrazione ha speso quasi 200mila euro. «Questo intervento era già previsto, perché soprattutto in alcuni cimiteri era arrivata la richiesta di contribuire a favorire una percezione di maggior sicurezza per i visitatori, oltre che a dare un riferimento per informazioni all'utenza e segnalazioni di criticità, disguidi, malfunzionamenti ed altro, riferibili ai cimiteri suburbani» spiega l'assessora ai servizi cimiteriali, Francesca Benciolini.