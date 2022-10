Da Abano a Trieste, iniziativa de "L'Orto di Marco" a sostegno della "Linea d'Ombra"

L'Orto di Marco OdV, associazione attiva nel territorio termale da più di quindici anni, organizza una raccolta straordinaria di materiale in favore dell'Associazione La Linea d'ombra che da anni cura e assiste, nella piazza della Stazione di Trieste, i migranti in arrivo dalla rotta balcanica spaventati, affamati, feriti, in cerca di ristoro e aiuto. «Anche loro scappano da dittature e guerre, aiutaci ad aiutare», spiega Enrica Busoli, presidente dell'associazione di volontariato Orto di Marco.

Per chi volesse contribuire i giorni e gli orari per consegnare il materiale sono venerdì 04/11 dalle 18:00 alle 20:00, sabato 05/11 dalle 10:30 alle 12:30 e sabato 12/11 dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede in via Moretto da Brescia, 30 ad Abano Terme. Si trova sopra il supermercato Alìper, lato edicola.