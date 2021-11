Dal 15 novembre parcheggiare alla Prandina costerà 1,40 euro. Gratis la sera e la domenica

Dal 15 novembre per accedere al park Prandina si dovrà pagare 1,40 euro all'ora. Si pagherà solo da lunedì al sabato e dalle 8 alle 20. Resterà quindi gratuito la sera, la notte e la domenica: «Il costo lo abbiamo deciso dopo una discussione con gli esperti e con gli assessori competenti. Nonostante ci fosse chi chiedeva di applicare prezzi più alti, abbiamo deciso di sceglierne uno medio, che si colloca perfettamente a metà tra i 2 euro del pieno centro e 1,10 di quello più periferico» ha spiegato il sindaco, Sergio Giordani. La data è stata decisa oggi 8 novembre e approvata dalla giunta comunale un'ora fa. Già da alcuni giorni sono in corso i lavori per installare i parchimetri. I posti auto a disposizione saranno 230.