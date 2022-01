Da oggi nella buca delle lettere il calendario del porta a porta per 140mila padovani

E' iniziata oggi 14 gennaio la distribuzione domiciliare dei nuovi calendari 2022 della raccolta rifiuti porta a porta agli oltre 140mila padovani interessati da questa modalità di servizio. A partire da oggi, fino a fine mese, i cittadini di ogni quartiere padovano dove è attiva questa modalità di servizio troveranno nelle cassette postali la nuova versione del calendario, con tutte le informazioni per effettuare una raccolta differenziata corretta e di qualità. I calendari 2022 sono stati rinnovati rispetto alle versioni precedenti, per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e fornire informazioni maggiormente puntuali, utili e interessanti.

Il formato

Sempre nel formato 13 mesi (da gennaio 2022 a gennaio 2023), i calendari non contengono solo le informazioni sui giorni di passaggio per ogni tipologia di raccolta. Sono, infatti, anche un compendio di notizie utili sui diversi servizi ambientali attivi nel Comune, oltre che un veicolo per stimolare comportamenti virtuosi, attraverso consigli su come migliorare la qualità della differenziata. All’interno, sono presenti, infatti, approfondimenti su come conferire bene ogni tipologia di rifiuto e come esporre i bidoni, una sezione appositamente dedicata ai quattro centri di raccolta presenti in città, all’iniziativa dei Sabati Ecologici e del Riuso e alle modalità di conferimento dei rifiuti particolari. Infine, una parte è dedicata all’economia circolare e alla valorizzazione dell’impegno dei cittadini, con il report “Sulle Tracce dei Rifiuti” che permette di scoprire dove va a finire la raccolta differenziata, con gli ultimi dati di quanto è stato recuperato nei territori serviti da AcegasApsAmga. Sono disponibili anche in modalità virtuale sul sito di AcegasApsAmga, sull' App "Il Rifiutologo" e la Skill di Alexa (piattaforma software del personal assistant Amazon Echo).

Gallani

L’assessora Gallani dichiara: «Il calendario è un elemento fondamentale di supporto ai cittadini nella raccolta differenziata Porta a Porta. Quest’anno abbiamo voluto impostarlo in maniera diversa per renderlo ancora più vicino alle esigenze delle persone e per migliorare ancora di più il servizio, con importanti indicazioni pratiche ben visibili. Le migliorie al calendario sono frutto anche delle segnalazioni dei cittadini, il cui impegno nei confronti di una città migliore è misurabile negli ottimi risultati che stiamo conseguendo: siamo oltre il 60% di raccolta differenziata e i dati ci dicono che miglioriamo di mese in mese. Per questo li ringrazio, così come li ringrazio per tutte le segnalazioni che ci danno la possibilità di intervenire in situazioni difficili in maniera tempestiva. Penso ad esempio agli abbandoni, sui quali stiamo agendo cercando di costruire un piano che coinvolga anche comuni limitrofi per coordinarci in maniera ampia e contrastare queste pratiche con ogni mezzo possibile».