Dal 9 maggio si completa la distribuzione dei contenitori del secco non riciclabile dotati di microchip

Al via il completamento della consegna del contenitore del secco con microchip. Da lunedì 9 maggio i cittadini di Ponte San Nicolò riceveranno a casa il bidone per la raccolta del rifiuto indifferenziato, dotato di chip elettronico di riconoscimento dell’utenza. A partire da quella data e per le settimane successive, il personale incaricato dal gestore AcegasApsAmga, munito di apposito tesserino di riconoscimento, provvederà al completamento della consegna domiciliare di tale contenitore da 120 litri con microchip dedicato alla frazione indifferenziata, che le utenze domestiche saranno obbligatoriamente chiamate a utilizzare a partire da settembre. Il progetto di consegna del nuovo bidone è stato avviato sul territorio dallo scorso ottobre e arriva ora alla fase conclusiva. Si ricorda che dal mese di maggio, per le utenze non condominiali la raccolta del rifiuto secco passerà da settimanale a quindicinale. La consegna del contenitore del rifiuto indifferenziato con microchip e il cambio della frequenza di raccolta rientrano nel più ampio progetto di miglioramento della qualità della raccolta differenziata messo in campo da Comune e AcegasApsAmga, che permetterà di responsabilizzare maggiormente l’utenza, favorendo un miglior recupero e potenziando l’avvio a riciclo dei rifiuti provenienti dal territorio, in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale e di economia circolare.

Obiettivo: riduzione del secco e miglioramento della qualità della differenziata

Il progetto di consegna del nuovo contenitore dotato di microchip in grado di identificare l’utenza si pone l’obiettivo di ridurre la produzione domestica del rifiuto indifferenziato e di valorizzare i cittadini che si impegnano ad effettuare una migliore raccolta differenziata. La novità che prevede l’identificazione del conferimento porterà diversi vantaggi. Consentirà di sperimentare la possibile applicazione sul territorio di una eventuale futura tariffazione puntuale secondo il principio “chi differenzia di più, paga meno” e permetterà un aumento della raccolta differenziata, con un maggior recupero di materiali e risorse che potranno essere così avviati a riciclo.