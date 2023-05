Azienda Ospedaliera, il dg Giuseppe Dal Ben scelto quale commissario dell'Usl di Belluno

Doppio incarico per Giuseppe Dal Ben: con un decreto firmato oggi, giovedì 18 maggio, Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, è stato nominato commissario dell’Ulss 1 Dolomiti.

Giuseppe Dal Ben

L'incarico è conferito proprio da oggi «e fino all’attribuzione dell’incarico di direttore generale della medesima Ulss, salvo diverse determinazioni del Presidente della Giunta Regionale». Dal Ben, come detto, mantiene l’incarico di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e come commissario a Belluno non percepirà emolumenti. Il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, nel rinnovare il cordoglio per la prematura scomparsa della direttrice generale Maria Grazia Carraro, hanno rivolto a Dal Ben gli auguri «di buon lavoro, nella certezza che la sua esperienza sarà preziosa per la miglior gestione dei servizi sanitari agli assistiti bellunesi».