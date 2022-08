Selvazzano Dentro, dal Pnrr 600mila euro per la scuola d'infanzia

La Città di Selvazzano Dentro entra nella graduatoria del Ministero con il progetto dell'ampliamento del Centro Infanzia “Aquilone”, fra i progetti che hanno ottenuto il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) anche l'ampliamento della struttura di Caselle che garantisce servizi essenziali per bambini nella fascia d'età 0-6 anni. Sulla base della Delibera di Giunta 24/2022, la Città di Selvazzano Dentro a febbraio 2022 ha presentato tre progetti su portale telematico del Ministero dell'Istruzione relativi alle richieste di contributi a valere sui fondi PNRR dedicati all'edilizia scolastica. In particolare, è stato previsto l'ampliamento del nido integrato comunale Aquilone, per il quale sono stati richiesti 600mila euro, contributo assegnato.

Aquilone

«L’idea di ampliare il nostro Centro Infanzia “Aquilone” – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – è diventata un’esigenza viste le nuove direttive che impongono ad ogni Comune l’offerta di posti/bambino in quello che chiamavamo genericamente “asilo”, sulla base del numero degli abitanti. Il nostro Centro che continua ad essere all’avanguardia per essere tra i pochi Plastic Free e per aver scelto una metodologia di insegnamento al passo con i tempi e con le moderne linee pedagogiche, offrirà servizi ancora più mirati per le nostre famiglie. Siamo molto soddisfatti che abbiano accolto la nostra richiesta e per questo ringrazio i collaboratori dell’Ufficio Tecnico per il lavoro svolto e per quello che dovranno fare per seguire i lavoro di ampliamento».

Edilizia Scolastica

«È una grande soddisfazione per noi l’accoglimento della nostra richiesta di contributo per un importo così importante. – aggiunge Maria Elena Sinigaglia Assessore all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica – Le scuole in generale necessitano di continui interventi e ogni opportunità di ottenere finanziamenti per realizzarli va colta. Ora che abbiamo i fondi a disposizione, possiamo procedere con l’intervento e mettere a disposizione dei piccoli Cittadini nuovi spazi per trascorrere al meglio il loro tempo a scuola».

Pnrr

L’ottenimento dei fondi PNRR permette all’Amministrazione della Città di Selvazzano Dentro di dare avvio al secondo stralcio di ampliamento della Centro per l’Infanzia Aquilone realizzato nel 2015. Il complesso scolastico di Caselle è composto di due sezioni di asilo nido e due sezioni di scuola materna comprensivo dei servizi comuni necessari (cucina, refettorio, segreteria, spogliatoio per gli addetti, etc). Nella fase di progettazione esecutiva del primo stralcio si era provveduto a progettare il futuro ampliamento, secondo stralcio, vista anche la sufficiente ampiezza dell'area. Sono stati così progettati e realizzati gli spazi comuni e gli impianti tenendo conto del futuro ampliamento. La capienza della struttura aumenterà con il secondo stralcio di circa il 30% aggiungendo solamente le due sezioni (una per l'asilo e una per la materna). Le nuove superfici per le quali è previsto l’ampliamento constano di 140,59 metri quadrati di superficie coperta per l'asilo e 109,53 metri quadrati di superficie coperta per quanto riguarda la scuola materna per un totale di 250,12 metri quadrati lordi.

Spazi

L'edificio si sviluppa esclusivamente al piano terra, la parte centrale spicca rispetto al resto ed in essa si trovano: i locali impianti che, per essere ottimizzati, si trovano così in una posizione baricentrica e l'accesso a questi spazi avviene direttamente dall'esterno, oltre alla parte alta della sala per le attività libere alla quale si è scelto di dare una maggiore altezza per caratterizzarne la funzione di spazio per la socializzazione Un corridoio distributivo centrale attestato sull'asse nord sud divide le zone dedicate alla didattica rivolte ad est e le zone più di servizio che si affacciano sul fronte ovest. Le grandi aperture delle aule hanno il compito di rendere lo spazio il più fruibile possibile sia spazialmente che visivamente in stretto rapporto con il parco e il verde circostante. Queste vengono sempre protette dagli agenti atmosferici e dal sole con sporti profondi e spalle laterali prolungate verso il giardino. Gli spazi scoperti sono sempre ben delimitati e confinati in modo da evitare zone non controllabili da parte degli addetti. «Il Centro Infanzia Aquilone – conclude Michela Barbiero Consigliere Incaricato ai Servizi Educativi 0-6 anni – è una grande realtà del nostro territorio. Questo contributo ci permette di ampliare gli spazi a disposizione della prima infanzia e migliorare così l'offerta in termini di servizio a bambini e famiglie».