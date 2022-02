Daniele Dall’Antonia entra a far parte degli Accademici italiani gelatieri artigiani

Daniele Dall’Antonia, titolare di “Gelateria Nonno Piero” di Albignasego e “Gelateria Nonna Elsa” di Vigodarzere, associate a Confartigianato Imprese Padova, entra da quest’anno a far parte della blasonata associazione Accademici italiani gelatieri artigiani.«Sono orgoglioso di esser stato scelto a far parte di questo gruppo di grandi professionisti del settore - ha detto Dall’Antonia - Sono certo che questa collaborazione sarà motivo di arricchimento professionale e umano. Mi metto a disposizione con entusiasmo per i progetti dell’associazione».

Accademici italiani gelatieri artigiani

L'associazione ha per scopo la divulgazione, la difesa e la promozione del gelato artigianale di qualità, in Italia e all'estero, tramite le attività e l’alta immagine professionale dei propri associati (tra i maggiori mastri gelatieri e campioni internazionali di gelateria, tra cui i veneti Stefano Dassie, Sergio Dal Favero, Denis Scomparin e Yuri Dal Pos). L’associazione inoltre è attiva nella ricerca continua nel settore, organizza e promuove corsi professionali di indirizzo tecnico e pratico, a vari livelli riservati anche ai giovani che intendono praticare questa professione. Si impegna a partecipare a fiere e manifestazioni del settore di grande rilevanza, privilegiando quelle a scopo benefico. Gli Accademici del gelato gestiscono anche il concorso e fanno parte della giuria della “Coppa d’oro del gelato” della fiera internazionale di Longarone, considerato l’Oscar mondiale del gelato e della competizione “Tiramisù World Cup”.

La gelateria

La gelateria Nonno Piero, premiata più volte nelle maggiori competizioni internazionali e presente nella guida delle 100 migliori gelaterie del Gambero Rosso, è frutto di quattro generazioni di mastri gelatieri in 125 anni di storia ed ogni giorno continua nella ricerca dell’innovazione e della scelta degli ingredienti di alta qualità con l’obiettivo di offrire un buon gelato, salutare e sostenibile. Tra i gusti proposti anche in questi giorni ci sono la malaga veneta, con la grappa invecchiata barricata, 3 tipi di pistacchio, più di 8 versioni di cioccolato (dai monorigine a quelli alle spezie, dai classici al latte e alla nocciola, ai fondenti puri senza latte), diversi croccanti fatti anche artigianalmente e molto altro ancora. Ultima proposta in ordine cronologico sono gli storici Nonno Piero ispirati all’antica tradizione Zoldana da cui provengono i titolari: si tratta di una selezione di gelati preparata seguendo tecniche e/o utilizzando pochissimi ingredienti come si usava fare un tempo al fine di far riassaporare il gusto del gelato dei primi del ‘900. La gelateria da Nonna Elsa, invece, nasce da un progetto della storica gelateria da Nonno Piero per sviluppare un gelato artigianale che miri ad utilizzare prodotti di eccellenza gastronomica quali presidi slow food o certificati igp-dop e per tornare anche alla degustazione delle storiche coppe di gelato artigianale rivisitate però in chiave moderna.