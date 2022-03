Dalla Polonia verso Padova altri trenta scampati dalla furia della guerra in Ucraina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Consegnato a Przemysil in Polona tutto il materiale raccolto grazie alle donazioni di tanti padovani, è arrivato il momento di accompagnare chi, dopo la fuga dall’Ucraina, cerca riparo in Italia. E’ in fondo questo il reale obiettivo della missione lanciata da Confapi insieme a Protezione Civile e Croce Verde. Quella di aiutare chi vuole mettersi in salvo. Aiutare tutti è ovviamente impossibile, ma si fa il possibile per accompagnare fuori dagli hub di prima accoglienza più persone possibile. Nello specifico chi cerca riparo nel nord Italia. Nella mattinata è partita una famiglia, madre e due figli di cui uno con problemi deambulatori, con destinazione Cittadella. Nel primo pomeriggio poi è partito il pullman messo a disposizione dall’azienda di trasporti Cavinato con a bordo trenta persone. Poco dopo è stata la volta di un altro mezzo con tre bambini, due signore e un cagnolino. Anche loro diretti nel padovano. Una giornata, quella di sabato, davvero molto impegnativa. Se da un lato c’è la soddisfazione di vedere persone mettersi in salvo, dall’altra è sempre più evidente la difficoltà di chi deve gestire la macchina dei soccorsi. Anche sabato la conferma che i veri protagonisti di questa importante emergenza umanitaria sono i volontari. Senza di loro nulla di quello che sta accadendo, dal punto di vista di accoglienza, sensibilità e disponibilità, sarebbe possibile. Ci sono persone arrivate qui per dare una mano da tutto il mondo: ci sono indiani, americani, canadesi, inglesi, francesi, israeliani, tedeschi, francesi e tanti altri. Sono loro che, grazie a coraggio e disponibilità e con la loro generosità, che stanno mettendo a nudo tutti i limiti del piano dei soccorsi.