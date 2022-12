Danneggiano alberi e cartelli uscendo di strada e scappano: beccati dalle telecamere

Individuati due automobilisti che sono andati fuori strada danneggiando alberi e cartelli stradali a Selvazzano Dentro, rispettivamente in via Montecchia a Feriole e in via Padova a Tencarola.

Selvazzano Dentro

Il fatto spiacevole è che entrambi non hanno denunciato l’incidente e la responsabilità dei danni ma, grazie ad un’attenta indagine degli Agenti del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest anche con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza, sono stati identificati gli autori: verranno sanzionati a norma del codice della strada e dovranno rifondere le spese della sostituzione sia degli alberi che della cartellonistica. «Come spesso dico e scrivo - sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - il rispetto e l’attenzione per la cosa pubblica è un segno di civiltà e una bella comunità come quella di Selvazzano Dentro che si prende cura delle persone e dei luoghi dove vivono non può rimanere indifferente. Ecco perché è fondamentale prestare attenzione a ciò che è di tutti e nello stesso tempo segnalare se si vedono azioni eticamente scorrette perchè producono danni che ricadono sull’intera cittadinanza». Aggiunge Enrico Maran, comandante del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest: «Grazie all’aiuto e alla perseveranza del personale della Polizia Locale e alla tecnologia che le Amministrazioni hanno deciso di mettere a disposizione del Consorzio si stanno raggiungendo ottimi risultati con soddisfazione soprattutto in termini di sicurezza e di rassicurazione per i cittadini. Certamente l’obiettivo è di migliorare e offrire un servizio sempre più qualificato e tutto questo non può prescindere dalla fattiva collaborazione con la cittadinanza»”.

Atti vandalici

Questa non è l’unica occasione in cui si è risaliti agli autori di incidenti o atti vandalici ad esempio sono stati identificati i tre ragazzi che nella scorsa estate hanno imbrattato e rovinato lo stabile nel Parco “Diritti dei Bambini” in via dei Mille a Tencarola. C’è stato un gran lavoro di rete tra istituzioni (Consorzio, carabinieri e scuola) e cittadini e si è risaliti agli autori; informate le famiglie - essendo i tre ragazzi minorenni - si è attivato un percorso di consapevolezza con i ragazzi stessi e ottenuto la disponibilità dei genitori a coprire i danni provocati. Anche sul fronte dell’abbandono dei rifiuti l’attività quotidiana degli uffici comunali con gli agenti di polizia municipale sta dando dei buoni risultati e chi lascia sacchi o cose lungo le strade o fuori sede una volta “scoperto” viene pesantemente sanzionato. «Con l’utilizzo di questi strumenti - spiega l'assessore alla sicurezza e agli Impianti di videosorveglianza Giacomo Rodighiero - cerchiamo di arginare comportamenti che purtroppo riscontriamo sempre più spesso nel nostro territorio. I Selvazzanesi hanno a cuore l’ambiente circostante, ma per colpa di qualche incivile ne fa le spese la comunità in fatto di decoro e pulizia. Stiamo lavorando per migliorare sia la strumentazione che i controlli e i risultati che stanno arrivando ci esortano a proseguire».