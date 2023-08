«Un impianto fotovoltaico su tre danneggiato dalla grandine nel Padovano»: la stima

Tra le centinaia di richieste di risarcimento danni e assistenza presentate dai cittadini in seguito al maltempo, molte riguardano i pannelli fotovoltaici bersagliati dalla grandine.

Danni

A Padova, che secondo il Gse - Gestore dei Servizi Energetici è la quarta provincia italiana per numero complessivo di impianti e la terza per trend positivo di installazioni nei primi tre mesi del 2023 con più di 3.100 nuovi tetti solari, i danni meteorologici raggiungono l’ordine di centinaia di migliaia di euro. Samso S.p.A, Energy Service Company con sede operativa a Padova, Milano e Salerno, che si occupa di consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici per aziende, PA e privati, stima che a subire danni, più o meno rilevanti, sia stato il 33% degli impianti. Afferma in merito Igor Bovo, ad di Samso: «I pannelli vengono tutti preventivamente testati contro la grandine, ma gli effetti sempre più violenti del cambiamento climatico ci stanno mettendo di fronte a nuovi standard costruttivi da rispettare. Rendere i pannelli ancora più resistenti però comporta l’aumento del loro spessore che si traduce in una riduzione dell’efficienza energetica perché l’aumento dello spessore del vetro temperato incide sulla capacità di filtrare la luce del sole e sul peso della struttura fotovoltaica a carico del tetto. La sfida sarà quindi raggiungere una più elevata soglia di resistenza agli urti, senza compromettere le prestazioni e le dimensioni dei moduli».

Fotovoltaico

Maurizio Cresi, responsabile tecnico, spiega che il danneggiamento dei moduli incide sulla capacità produttiva di energia green, ma gli impianti continuano a funzionare, precisando però che nel caso di una compromissione dei cablaggi, per prevenire cortocircuiti e surriscaldamenti anomali, gli impianti installati si arrestano automaticamente. Sicurezza assicurata quindi, anche se a preoccupare famiglie e impese è la spesa legata alla sostituzione dei moduli danneggiati dal maltempo. Anche qui, nel caso in cui l’impianto sia stato assicurato, l’intervento di riparazione è interamente a carico dell’azienda installatrice. Generalmente, secondo l’esperienza di SAMSO, la maggior parte degli impianti è assicurata contro le intemperie con costi annui che variano dai 75 euro per un impianto destinato a coprire il fabbisogno energetico di una famiglia media ai 200-300 euro per impianti di più kW per aziende ed enti pubblici.