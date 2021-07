Nuovo ospedale a Padova Est, arriva l'offerta dell'archistar David Chipperfield

Almeno sette sfidanti per realizzare il nuovo ospedale a San Lazzaro. Tra loro ci sono anche giganti dell'ingegneria e del mondo dell'architettura, ma il vincitore sarà scelto solo entro la fine anno dell'anno

I nomi

Spicca tra i partecipanti al bando proposto dall'azienda ospedaliera per valutare la fattibilità tecnico-economica del nuovo policlinico a Padova Est l'equipe già impegnata nella ristrutturazione dell’ex caserma Piave insieme all’archistar David Chipperfield. Tra un mese verrà insediata la commissione giudicatrice che avrà poi 3 mesi per esaminare le offerte pervenute.

Dal Ben

«E' una delle opere più importanti in Italia in materia di edilizia sanitaria» spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera. Parliamo di un'opera da almeno 600 milioni di euro. II precorso progettuale ora prevede quattro fasi, con il bando che solo per la prima prevedeva una base d'asta di 4.2 milioni di euro. La seconda fase invece costerà 10.8, la terza 7.3 e l'ultima 13 milioni di euro. Complessivamente, tutto il percorso di progettazione vale oltre 35,5 milioni. Nel frattempo, nei mesi scorsi, a San Lazzaro sono già stati realizzati alcuni interventi propedeutici come il miglioramento boschivo, l'identificazione dei sottoservizi, la verifica bellica, le indagini archeologica e geologica, il piano altimetrico del sito e il riconfinamento dell'area.