De Poli porta in Parlamento il caso della scuola senza prima elementare

Il senatore Udc Antonio De Poli porta il caso della scuola di Cittadella dove non si formerà la prima elementare in Parlamento. «In Senato porterò la questione della scuola primaria della frazione di Santa Maria di Cittadella all’attenzione del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -annuncia De Poli - .Nonostante ci siano le condizioni, infatti, non è stata attivata una prima classe arrecando notevoli disagi a famiglie, genitori e studenti». Ad annunciarlo è il senatore De Poli, che a Palazzo Madama presenterà un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministero dell’Istruzione sul caso della scuola primaria di Santa Maria di Cittadella: «Secondo quanto apprendiamo dalla stampa, dal prossimo anno scolastico, a settembre, a seguito di una decisione del Consiglio di Istituto, non ci sarà una prima classe nella scuola primaria della frazione. Si tratta di una decisione incomprensibile che causerà difficoltà alle famiglie essendo l’unico istituto a sud di Cittadella. Chiediamo al ministro Bianchi di intervenire sulla questione in modo da giungere alla definizione di una soluzione condivisa con i genitori degli studenti» conclude De Poli.