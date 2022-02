Un defibrillatore allo stadio, nel ricordo di Carlo Alberto Conte: l'iniziativa della società sportiva

Un defibrillatore nel ricordo di Carlo Alberto Conte: sarà posizionato nei rinnovati impianti sportivi di Mel, in località La Lora, nel Comune di Borgo Valbelluna, grazie all’iniziativa del Gs La Piave 2000.

Defibrillatore

La società bellunese, presieduta da Patrizia Tremea, ha avviato una raccolta di fondi destinata all’acquisto del dispositivo salvavita. Il defibrillatore sarà collocato all’aperto, nelle vicinanze della pista di atletica, e costituirà un motivo di ulteriore sicurezza per tutti gli utilizzatori del campo. Spiega la presidente Tremea: «Abbiamo pensato di dedicarlo a Carlo Alberto Conte, il giovane atleta padovano colpito da un malore, poi purtroppo rivelatosi fatale, in occasione del cross regionale di Vittorio Veneto del 23 gennaio. Noi c’eravamo, Carlo Alberto stava correndo anche insieme ai nostri ragazzi. Siamo rimasti tutti molto scossi da quanto accaduto, questa disgrazia ci ha fatto riflettere, una volta di più, sulla necessità di rendere sempre più sicuri i luoghi dello sport». Il Gs La Piave ha condiviso l’iniziativa con il Gs Fiamme Oro Padova, la società di Carlo Alberto. Il defibrillatore sarà posizionato allo stadio di Mel con una piccola cerimonia, in occasione della campestre regionale del 27 febbraio, che proprio agli impianti sportivi avrà il suo fulcro.

Donazioni

La donazione per l’acquisto del defibrillatore può essere fatta al Gs La Piave 2000, utilizzando il seguente IBAN: IT10T0827961150000031059275. Causale: “Donazione acquisto defibrillatore”.