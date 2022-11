Solidarietà, arriva il defibrillatore salvavita per la comunità ebraica

Domenica 4 dicembre, alle 15.30 una piccola ma significativa cerimonia alla Comunità Ebraica di Padova segnerà l’attivazione di un nuovo defibrillatore DAE. L'iniziativa è parte del progetto “Datti una mossa dagli una scossa” realizzata dagli Amici di Magen David Adom Italia ETS, grazie anche al contributo dell’UCEI a valere sui fondi 8x1000 del 2021.

L’iniziativa di Padova è infatti una tappa di un percorso che ha preso il via nel 2018. L’Associazione italiana che ha il compito di supportare Magen David Adom, il Servizio nazionale di emergenza pre-ospedaliera israeliana, oggi parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha raccolto lo spirito delle iniziative che stanno portando a diffondere i defibrillatori DAE in tutti i luoghi pubblici in Israele e creato così una campagna con lo scopo di installarli nei principali luoghi dell'ebraismo italiano. Ad oggi sono stati attivati in diverse Sinagoghe di Milano e nelle Comunità ebraiche di Venezia, Casale Monferrato, Firenze, Bologna, Trieste, Torino.

Le Sinagoghe e le Comunità dove vengono collocati gli apparecchi salvavita sono spesso al centro di un consistente flusso di visitatori, ma è bene ricordare che i defibrillatori non sono solo a uso della locale Comunità Ebraica: segnalati al 118, sono a disposizione di chiunque ne abbia bisogno sul territorio, creando così una rete che, più è fitta, più aumenta le possibilità di salvare uno dei 60.000 casi all'anno di decessi causati da arresto cardiaco improvviso.

Una speranza perfettamente in linea con la missione del Magen David Adom: salvare il maggior numero di vite. Possibilità che aumenta anche grazie ai corsi di Primo soccorso che vengono svolti in queste occasioni. A Padova il Corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) si svolgerà nella mattina del 4 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 15:30 nei locali della Comunità. Sarà tenuto in collaborazione con la locale sezione della Croce Rossa Italiana e servirà ad apprendere e ripassare tutti quegli elementi base che sono indispensabili per prestare il nostro aiuto nei momenti decisivi che seguono un incidente o un malore.