Un nuovo defibrillatore in piazza, e l'altro nel parco: la decisione del Comune

Circa 60mila persone vengono colte da arresto cardiaco improvviso, in Italia, e spesso perdono la vita. Quasi il 4% dei decessi sono di bambini con meno di 8 anni e poche persone sono in grado di intervenire con manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Defibrillatore

C'è però chi, come il Comune di Albignasego, vuole fornire un aiuto concreto in tal senso, e a spiegarlo nel dettaglio è il consigliere comunale Massimiliano Bertazzolo: «Ho proposto l’acquisto di due Dae - Defibrillatore automatico esterno, ovvero due strumenti che salvano la vita. Infatti il defibrillatore è l’unico strumento adeguato in grado di far ripartire il cuore. Con l’ultima variazione di bilancio sono state stanziate le risorse, e quindi i defibrillatori verranno installati uno presso Piazza del Donatore e l’altro nel Parco della Costituzione di Albignasego. Un intervento tempestivo e adeguato - conclude Bertazzolo - potrebbe salvare circa il 30% in più delle persone colpite da arresto cardiaco».