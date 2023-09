Mosco (Lega): «Giordani negazionista. Finge di non vedere il degrado in quartieri allo sbando»

La Lega raccoglie e dà voce alle segnalazioni dei cittadini: «La Polizia e l’Arma dei carabinieri, che ringrazio, combattono l’insicurezza e il degrado. Giordani da vero negazionista fa finta di non vedere. Nega l’esistenza dei problemi e addirittura dà l’impressione di non gradire gli interventi repressivi della forza pubblica». A denunciare il degrado in alcune zone della città è la consigliera Eleonora Mosco. L'ex vicesindaca ha pubblicato diverse foto inviatele dai cittadini, che testominiano secondo lei e loro la situazione di insicurezza in cui verserebbero alcuni quartieri.

Sicurezza secondo la Lega

«Sicurezza vivibilità e contrasto al degrado sono priorità non solo per la lega, ma ormai per tantissimi padovani, da cui questa Amministrazione dimostra giorno dopo giorno di essere distante - sostiene Mosco - .La realtà è più forte dei tentativi di censura: i video e le foto sconcertanti che i residenti di diversi quartieri padovani mi hanno inviato lo dimostrano. Palestro, Stanga, Arcella, Stazione, Mortise come molte altre zone di Padova sono allo sbando. Ora basta: taser agli agenti della polizia locale, apertura di sedi della polizia locale nei quartieri, potenziamento del numero di pattuglie anche in fascia serale e notturna. Vanno inoltre superate le carenze logistiche, infrastrutturali e soprattutto di sicurezza nei luoghi di lavoro degli agenti della Polizia Locale».