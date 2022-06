Scuola di Medicina dell’Università di Padova, il nuovo presidente è Angelo Paolo Dei Tos

Eletto oggi, lunedì 27 giugno, il presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Padova: è il professor Angelo Paolo Dei Tos, che entrerà in carica l’1 ottobre succedendo al prof Stefano Merigliano.

Università

Il mandato avrà la durata di tre anni. Afferma in merito la rettrice Daniela Mapelli: «Sono molto felice della nomina di Angelo Paolo Dei Tos come presidente del Consiglio della Scuola di Medicina della nostra università. Oltre ad essere uno scienziato di riconosciuto valore, il professor Dei Tos è persona di grande umanità, capace di cogliere e mettere a fattor comune sensibilità diverse. Una persona dallo spiccato spessore umano al quale infatti ho chiesto di far parte della squadra di governance, affidandogli la delicata delega alla sede di medicina di Treviso e alle professioni sanitarie. In questi mesi il professor Dei Tos ha saputo tessere relazioni svolgendo, nell’ambito della sua delega, un ottimo lavoro che ora, immagino, potrà continuare nella sua nuova veste di presidente della Scuola medica patavina. Ringrazio il professor Stefano Merigliano per il lavoro che ha svolto e continuerà a svolgere fino al termine del suo mandato».