Malattie professionali, un quarto delle denunce regionali arrivano dal Padovano

Cresce il numero di denunce per malattie professionali, con Padova che si piazza al primo posto in Veneto. Nel 2022 l’incremento è stato significativo un po’ in tutti i settori, sulla spinta anche della fine delle restrizioni imposte dalla pandemia nel biennio precedente.

Malattie professionali

I dati Inail per il 2022 posizionano Padova al primo posto per denunce di malattie professionali con 1.163 domande e un incremento del 21,9% rispetto all’anno precedente: in sostanza nella nostra provincia si registrano oltre un quarto delle denunce di malattie professionali presentate in Veneto, in totale più di 3.900. La malattia professionale è una patologia che il lavoratore contrae nello svolgere la propria attività lavorativa ed è dovuta ad alcuni fattori presenti nell’ambiente nel quale presta la propria attività professionale. Si differenzia dall’infortunio sul lavoro perché questo accade in maniera rapida ed immediata, mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo a causa dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio. A tutela dei lavoratori di ogni settore che riscontrano malattie professionali l’Inail eroga il pagamento di un indennizzo e/o una rendita. Non si tratta di poche centinaia di euro ma di assegni “pesanti”, soprattutto in tempo di crisi, spiega il responsabile di Epaca Padova, il patronato di Coldiretti presente su tutta la provincia con 9 sedi territoriali a servizio dei lavoratori di ogni settore, dei cittadini, pensionati e famiglie. I dati del 2022 confermano una tendenza già riscontrata negli ultimi anni, con un significativo aumento dei casi di malattia professionale e delle relative istruttorie per il riconoscimento di un indennizzo.

Patronato Epaca

Afferma in merito Antonino Vescio, responsabile del Patronato Epaca di Padova: «Si tratta del fondamentale riconoscimento di un diritto dei lavoratori che nella loro vita professionale si sono trovati ad affrontare problemi di salute. La quasi totalità dei lavoratori infatti sono assicurati obbligatoriamente all’Inail, quindi sono tutelati non solo se subiscono un infortunio sul lavoro - altro ambito di tutela per tutti i lavoratori da parte del Patronato Epaca - ma anche se contraggono una malattia a causa e nell’esercizio del lavoro svolto o dei materiali utilizzati. Possono essere agenti fisici, chimici o biologici come ad esempio l’esposizione a sostanze dannose, il rumore, l’uso prolungato di determinati strumenti, autisti, ma anche i movimenti ripetuti manualmente solo per citarne alcuni. Possono incorrere i malattie professionali tutti i lavoratori, ad esempio agricoltori, ma anche lavoratori artigiani come edili, fabbri, termoidraulici, estetiste, parrucchieri, autisti, tassisti, ristoratori». Il riconoscimento della malattia professionale comporta il conseguente indennizzo economico da parte dell’Inail oltre all’erogazione delle necessarie cure mediche riabilitative. Per arrivare a questo, però, è necessario che gli interessati siano seguiti con attenzione e professionalità fin dall’inizio. Il Patronato Epaca, forte dei suoi sessant’anni di assistenza ai lavoratori di numerosi settori, dall’agricoltura all’artigianato e ai servizi, è in grado di seguire tutto il percorso fino al riconoscimento della malattia professionale e alla liquidazione in tempi rapidi, dialogando quotidianamente con gli uffici dell’Inail e gli altri Enti.

Indennizzi

«Il riconoscimento da parte dell’Inail comporta un indennizzo per il lavoratore - aggiunge il responsabile di Epaca Padova - che può essere liquidato con un pagamento una tantum (danno biologico) o con l’erogazione di una rendita mensile, a seconda del punteggio riconosciuto. Epaca garantisce la presenza nei propri uffici territoriali del medico convenzionato qualificato per la valutazione delle patologie e tutta l’assistenza necessaria per l’istruttoria e la trattazione della pratica in tempi rapidi. Oltre alla prima valutazione il Patronato tutela anche la fase di ricorso amministrativo e legale, in caso appunto di respingimento della istanza da parte dell’Istituto. La disciplina che regolamenta il riconoscimento delle malattie professionali si è nel tempo evoluta in considerazione del fatto che anche le mansioni lavorative e le loro modalità di esecuzione si sono modificate negli anni, quindi oggi sempre più ampie categorie di lavoratori hanno diritto a chiederne il riconoscimento. Data la complessità della materia, per essere certi di una tutela attenta e qualificata fin dalla prima valutazione offerta da una struttura composta da persone preparate e supportati dalla professionalità dei nostri consulenti medici e legali convenzionati è necessario che, in caso di sospetta malattia professionale gli interessati prendano contatto tempestivamente con gli uffici Epaca per avviare la pratica».