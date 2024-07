Fermato con la bottiglia di amaro rubata al supermercato: 31enne nei guai

I carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò hanno denunciato in stato di libertà per furto e reati in materia di immigrazione un 31enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

I fatti

I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 7 luglio, nel supermercato “Lidl” di Piove di Sacco, quando il giovane, dopo aver preso una bottiglia di amaro occultandola sotto i propri vestiti superando le casse senza pagare, è stato fermato dal personale della vigilanza. La pattuglia dei carabinieri giunta sul posto, preventivamente allertata tramite la linea 112, ha identificato il soggetto fermato, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della bottiglia rubata, restituita al supermercato. L'uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato invitato in Questura a Padova per regolarizzare la sua posizione.