Derby playoff, il Questore riduce la capienza. Boron: «Decisione sbagliata, danneggia i padovani. Ma Giordani che fa?»

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha deciso di ridurre la capienza dell'Euganeo in vista del derby play off di sabato prossimo, gara che si giocherà allo stadio Eugano. Una decisione che, si percepisce bussando a Palazzo Moroni, ha colto di sorpresa anche l'amministrazione comunale.

Il consigliere regionale di Forza Italia Fabrizio Boron entra a gamba tesa su quella che gli sembra una presa di posizione ingiustificata e ingiusta: «La capienza di 7.125 posti per una partita come il derby di Vicenza dei play off è un'offesa alla passione dei tifosi biancoscudati. Oltre al danno, peraltro, la beffa: dei poco più di 7 mila posti, 1.500 sono riservati ai tifosi del Vicenza. Diro di più: nei giorni scorsi il Romeo Menti è stato messo a ferro e fuoco dai tifosi del Taranto. Se si utilizzasse lo stesso metro che si sta utilizzando a Padova, quindi, anche a Vicenza si dovrebbero limitare gli accessi. E invece così non è», dice senza tanti giri di parole Boron.

Difficile dargli torto, oggettivamente. Boron si domanda come mai si è arrivati a questa decisione: «Perché? Perché questa valutazione diversa che ricade contro la nostra tifoseria? La partita col Vicenza per noi padovani è la partita. Un match che arriva dopo una stagione, l’ennesima, nella quale stiamo lottando per conquistare l’agognata serie B. Per poter esprimere il proprio calore, però, i padovani devono essere messi nelle condizioni di poterlo fare», sottolinea il consigliere regionale. Consapevole che la decisione arriva dalla Questura di Padova, Boron ugualmente si chiede come mai nessuno dall'amministrazione si sia fatto sentire per cercare di fare cambiare idea ad Odorisio. «Tutto questo è sbagliato», sbotta Boron. «Il Sindaco Giordani deve scendere in campo e prendere una posizione, deve pretendere una revisione di questa scelta che non è nell’interesse dei padovani», ha concluso Boron.

A onor di cronaca, per cercare di comprendere perché si è arrivati a questa decisione, il questore Marco Odorisio dopo i fatti di Padova Catania di Coppa Italia, con l'invasione di un centinaio di ultras catanesi che con torce e petardi hanno attaccato una tribuna dell'Euganeo, avrebbe chiesto una serie di interventi al Comune, decisamente onerosi. Per la partita di sabato infatti i tifosi ospiti avranno a disposizione un tornello in più per l'accesso, elemento che dovrebbe agevolare i controlli. Ma il questore avrebbe richiesto anche di mettere una rete sopra il settore ospiti, di alzare le barriere di plexiglass e una serie di altri interventi che l'amministrazione comunale non è disposta a fare forte anche del fatto che tutti i questori che hanno preceduto la nomina di Odorisio a capo della questura di Padova non avevano mai richiesto azioni o investimenti di questo tipo. Va pure ricordato che era dal 2006 che all'Euganeo non si affrontavano due tifoserie come è accaduto nella finale di Coppa Italia, provocando incidenti. Bisogna risalire a un Padova Spezia del 2006 per ritrovare episodi di questo tipo. Gli ospiti, inebriati dalla promozione in serie B appena ottenuta erano arrivati quasi in 5mila a Padova e avevano provocato disordini e danneggiamenti.

Tornando al derby di sabato prossimo, i settori aperti dello stadio, secondo il verbale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 9 maggio 2024, saranno la Tribuna Ovest (3.068 posti a sedere), Tribuna Est (2.557 posti a sedere) e Curva Nord Ospiti (1.500 posti a sedere). Va ricordato inoltre che in questa stagione si è già disputato il derby di ritorno all'Euganeo, davanti ad 8.214 spettatori e tutto è filato liscio, grazie proprio al grande lavoro delle forze dell'ordine e la civiltà dei presenti. Niente effetto bolgia all'Euganeo per il ritorno contro gli uomini di Vecchi, con la prevendita dei preziosi tagliandi che dovrebbe partire già in giornata. Dal canto suo la società biancoscudata ha annunciato che vuole favorire i propri abbonati garantendo il diritto di prelazione sul posto per la prima fase di prevendita.