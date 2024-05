Derby, il questore: «Nessuna riduzione di capienza, al contrario apriamo altri settori»

Un comunicato del Calcio Padova emesso nella serata di martedi 21 maggio ha innescato evidentemente un malinteso che ha portato tutte le testate della città a dar notizia della decisione del questore Marco Odorisio di ridurre la capienza dell'Euganeo per quanto riguarda la partita di sabato in cui i biancoscudati affronteranno il Vicenza. Questo ha pure generato una serie di reazioni, anche politiche, che hanno reso indispensabile l'intervento dello stesso Questore che ha chiarito quello che pare effettivamente un fraintendimento.

«In ordine ad alcuni articoli apparsi sulla stampa di oggi relativi a ipotetiche riduzioni o limitazioni disposte dal Questore della provincia di Padova in occasione delle partite di play off, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio precisa come le stesse risultino destituite di ogni fondamento. Nessuna limitazione o riduzione è stata disposta per i tifosi locali. Infatti all’esito della seduta della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo tenutasi in data 9 maggio a cui peraltro hanno partecipato personalmente il Questore, il Sindaco di Padova ed il Presidente del Calcio Padova, le misure disposte hanno riguardato esclusivamente il settore ospiti curva NORD, prevedendo, per l’approvazione del “piano di afflusso” il collocamento di ulteriori», fanno sapere dalla Questura.

«Tornelli con relativi preselettori di incanalamento, sia nell’area di prefiltraggio che ai varchi di accesso, stabilendo una capienza massima per gli ospiti non superiore a 1500 spettatori. Lavori già in corso, al termine dei quali è già stato fissato per la mattinata di venerdì 24 maggio un sopralluogo tecnico», si sottolinea in una nota. «Sempre durante la predetta riunione del 9 maggio, per quanto concerne l’iscrizione del Padova Calcio al prossimo campionato, è stata fissata l’indicazione di una capienza massima per ogni settore, con il limite temporale del 31 dicembre 2024, data entro cui dovranno essere realizzati gli ulteriori interventi strutturali evidenziatisi nel corso della riunione». Qui nasce appunto il fraintendimento e per questo Odorisio ha voluto far sapere che non c'è alcuna limitazione alla capienza dello stadio, anzi al contrario fa aprire due settori che solitamente sono chiusi: «Per quanto concerne le partite dei play off, a cominciare da quella in programma allo stadio Euganeo la sera di sabato 25 maggio, il Questore non ha disposto alcuna riduzione o limitazione per i settori riservati ai tifosi padovani, sollecitando la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che si terrà alle ore 14.30 odierne, al fine di far predisporre l’apertura dei settori “ovest-nord” ed “est-nord” a favore dei sostenitori locali, come già accaduto in precedenti gare di cartello, svoltesi nel campionato appena concluso».

Ma perché il Padova ha quindi fatto quel tipo di comunicazione? «Noi abbiamo preso come riferimento il verbale della riunione del 9 maggio dove c'è l'indicazione di fare un certo tipo di interventi entro il 31 del 12, non dando per scontato che la deroga che già stata in altre occasioni sarebbe stata valida anche per i playoff. Non essendoci nulla di scritto in riferimento a questo, abbiamo dato quel tipo di indicazione. Ma stamane si è capito l'equivoco che si è innescato come ha chiarito molto bene il Questore», ci spiega al telefono il presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin.

Per quanto riguarda i lavori che devono essere effettuati, perché per la questura sarebbe a rischio l'agibilità dell'Euganeo, se ne parla quindi più avanti. Per i play off invece c'è una deroga, come è stato per il derby di campionato, proprio col Vicenza e il big match con il Mantova. Nell'occasione della partita contro la squadra che ha poi vinto il campionato hanno assistito al match 7.669 spettatori. Una bella cornice che si spera così di avere anche sabato prossimo.