Il fondatore di Moderna Derrick Rossi sarà a palazzo Bo per discutere di scienza

Sabato 21 maggio alle ore 11 in Aula Magna di palazzo del Bo a Padova Derrick Rossi dell’Harvard University e co-fondatore di Moderna discute sui temi legati alla scienza di base e la traduzione terapeutica di diverse tecnologie sviluppate nel suo laboratorio attraverso la formazione di aziende leader nel campo della biotecnologia. Fra queste vi è anche lo sviluppo del vaccino a mRNA contro il Covid 19. L'evento rientra nelle celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo.

L'evento

Conoscere in profondità una materia scientifica, passare dalla teoria alla sperimentazione, utilizzare una nuova tecnologia e saperla modificare, capire il potenziale di una ricerca di base e trovare un finanziatore per il suo sviluppo. Questi sono gli snodi principali dell’attività scientifica di Derrick Rossi, co-fondatore di Moderna. Rossi, classe 1966, si è laureato e successivamente ha ottenuto il master in genetica molecolare all'Università di Toronto, ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Helsinki nel 2003 ed è stato post-doc dal 2003 al 2007 alla Stanford University. Professore Associato al Dipartimento di Cellule Staminali e Biologia Rigenerativa della Harvard Medical School e dell'Università di Harvard. Membro dell'Harvard Stem Cell Institute e ricercatore all'Immune Disease Institute e nel programma di medicina cellulare e molecolare al Children's Hospital di Boston. Nel 2010 Rossi risolve il problema del rigetto nella costruzione di un vaccino basato sull'utilizzo di mRNA attraverso “correzioni” dello stesso mRNA che diventeranno il cavallo di Troia capace di ingannare il sistema immunitario. È co-fondatore di Moderna nel 2010. La rivista Time ha citato questa scoperta medica come una delle prime dieci dell'anno. Rossi è stato nominato dalla rivista Time come una delle persone più influenti sia nel 2010 che nel 2011. Poi le strade divergono e nel 2014 Rossi si ritira dal consiglio di amministrazione e come consulente scientifico di Moderna. Nel 2015 è stato co-fondatore scientifico di Intellia Therapeutics, che utilizza l'editing genetico CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) per lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di malattie genetiche. Nel 2016 fonda Magenta Therapeutics concentrandosi sul trapianto di cellule staminali al fine di ripristinare il sistema immunitario del paziente in caso di malattie autoimmuni, tumori del sangue e malattie genetiche. Rossi è attualmente membro del consiglio di amministrazione della New York Stem Cell Foundation ed è CEO di Convelo Therapeutics. Nel novembre 2020 due aziende vicine tra loro a Cambridge in Massachusetts, Pfizer ad Andover e Moderna nel quartiere di Kendall Squarea, presentano a distanza di una settimana l'una dall'altra un vaccino efficace contro il Covid-19. La conferenza si tiene in lingua inglese; è disponibile traduzione simultanea in sala. Per partecipare alla conferenza è richiesta la prenotazione. È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul canale Youtube dell’Università di Padova.