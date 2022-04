Giustina Destro: «Padova Congress conferma dell'eccellenza del modello veneto e padovano»

«Una occasione per guardare all'Europa e uscire da un certo provincialismo che ci ha sempre penalizzati». C'è anche questo, come opportunità, secondo Giustina Destro. «Padova deve riuscire a liberarsi di quei condizionamenti che l'hanno sempre frenata. C'è un sistema padovano e veneto, di grandissima eccellenza, è ora di fare un salto di qualità». Anche lei tra le grandi supporter di quest'opera, ora che è completata deve poter funzionare a pieno regime: «Non dimentichiamo che quest'anno festeggiamo gli Ottocento anni dell'Università, proprio qui si svolgeranno tanti appuntamenti previsti. Padova Congress deve fungere da volano verso l'Europa, per tutto il Veneto. Per far emergere le eccellenze padovane e venete».