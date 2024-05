Autostrada, lavori impongono deviazione

Sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 maggio. Per questo motivo, per chi proviene da Venezia, troverà chiuso il ramo di allacciamento sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Irlanda, SR308, Corso Argentina, Corso Kennedy e Corso Stati Uniti ed entrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.