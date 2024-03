Diego Bonavina è il nuovo coordinatore provinciale di Avviso Pubblico

«Con piacere ed orgoglio assumo questo incarico e voglio prima di tutto ringraziare tutte le colleghe e i colleghi amministratori dei comuni della Provincia di Padova, aderenti ad Avviso Pubblico, che hanno riposto in me la loro fiducia. Assieme a loro, l’impegno sarà quello di promuovere e sviluppare i valori della legalità in cui credo fermamente». È il commento di Diego Bonavina, assessore allo Sport e alla Legalità del Comune di Padova, nominato da pochi giorni nuovo coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.

Le sue prime parole dopo la nomina

Bonavina è stato eletto giovedì 7 marzo durante il Coordinamento provinciale riunito ad Albignasego. Prenderà il posto di Meri Scarso, già consigliera del Comune di Padova. «La mia professione di avvocato e il mio ruolo di amministratore locale saranno strumenti preziosi per poter promuovere al meglio la cultura della legalità, la memoria e la lotta contro le mafie e la criminalità organizzata - ha spiegato ancora Diego Bonavina -. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare in squadra assieme al Coordinamento regionale e nazionale, prestando la massima attenzione alle problematiche specifiche del nostro territorio». E parlando di strategie future, il nuovo Coordinatore ha aggiunto: «Sono fermamente convinto che bisognerà puntare soprattutto sui giovani, per diffondere tra loro la consapevolezza che il rispetto delle regole e l’assunzione di responsabilità sono principi fondamentali per costruire una società migliore. È necessario avvicinarli alle istituzioni, devono poter sentire la società come una cosa propria, da gestire e strutturare per vivere meglio, in modo sano e rispettoso dei principi di legalità».