Giardini allagati e infiltrazioni, i genitori dei alunni della Valeri scrivono a Giordani

Giardini allagati e ricoperti di fango, infiltrazioni in palestra e in mensa. Questi sono solo alcuni dei problemi della scuola primaria "Diego Valeri" di via Monte Santo, tra Palestro e Chiesanuova, che i genitori dei bambini hanno segnalato direttamente al sindaco, Sergio Giordani: «Queste criticità influenzano significativamente l'ambiente di apprendimento dei nostri figli e delle nostre figlie e richiedono un intervento urgente da parte del Comune e degli uffici preposti». Hanno indicato una lista di problematiche in una lettera inviata a Giordani, ma anche agli assessori e ai settori interessati di Palazzo Moroni.

Le problematiche

«Il giardino della scuola è soggetto a frequenti allagamenti che causano la formazione di fango - raccontano - .Questa situazione, non solo rende impraticabile l'uso dello spazio verde per attività ricreative e didattiche all'aperto, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza di studenti e studentesse per via del terreno scivoloso. Questo punto è stato segnalato più volte nel corso dell'ultimo anno, ma nonostante recenti piccoli interventi il giardino continua ad allagarsi, soprattutto nei punti in zone dove non sono presenti tombini». Ma non è l'unico problema: «Le infiltrazioni d'acqua nello spogliatoio hanno reso inutilizzabile per diverse settimane la palestra della scuola, privando le bambine e i bambini di un importante spazio per lo sport e l'attività fisica - scrivono nella lettera - .Questo non solo limita le opportunità di sviluppo fisico dei nostri figli e delle nostre figlie, ma limita fortemente anche lo svolgimento di progetti e attività extracurriculari, anche pomeridiani, a cura di associazioni del quartiere. Al momento la palestra viene usata nell'orario scolastico senza luce e riscaldamento, ma è una soluzione provvisoria e non sostenibile anche in vista del prossimo anno scolastico. Le infiltrazioni sembrano tra l’altro essere un problema non solo della palestra, dal momento che lo scorso anno non è stato possibile utilizzare un’aula, ora riaperta, per lo stesso problema, e visto che ci viene riferito che anche nei locali della mensa ci sono delle macchie».

I bagni e i laboratori

«I bagni della scuola sono frequentemente soggetti a guasti e malfunzionamenti, con un numero insufficiente di servizi rispetto alla numerosa utenza della scuola. Questa situazione rende anche impegnativo per operatori e operatrici mantenere le condizioni di pulizia, soprattutto con riferimento ai bagni al piano terra, dal momento che i bambini accedono al bagno dopo essere stati nel giardino, sempre con il fango. Per gestire questo problema, ci è stato riferito che ai bambini è stato chiesto di accedere ai servizi solo in caso di estrema necessità se si trovano a fare l’intervallo in giardino. Attualmente, e da circa un mese, i bagni dedicati al personale sono danneggiati da una perdita dell'impianto di riscaldamento. Riteniamo che il rifacimento dei bagni della scuola sia diventata una priorità. La scuola soffre POI di una cronica mancanza di spazi adeguati per laboratori e attività extracurriculari. Questo limita le opportunità di apprendimento pratico e di arricchimento per studenti e studentesse, compromettendo la qualità complessiva dell'istruzione fornita».

Le richieste

«Siamo consapevoli del fatto che molte di queste problematiche siano già state sollevate dalla dirigente scolastica e che siano state inoltrate segnalazioni all'amministrazione comunale, la quale è in più riprese intervenuta, purtroppo senza successo. Desideriamo quindi ribadire l'urgenza di un intervento concreto, strutturale e tempestivo per risolvere queste criticità e garantire un ambiente scolastico sicuro, salubre e stimolante per i nostri figli e le nostre figlie, predisponendo un conoprogramma degli interventi necessari e condividendo questa pianificazione con la comunità scolastica. Chiediamo cortesemente di prendere seriamente in considerazione le nostre preoccupazioni e di adottare misure immediate per affrontare queste problematiche. Temiamo che, continuando a trascurare la situazione, si possa arrivare a non riuscire più ad utilizzare l’edificio. Come genitori parte della comunità scolastica siamo pronti a collaborare con voi e con la scuola per trovare soluzioni efficaci e durature e chiediamo di essere coinvolti in eventuali sopralluoghi e pianificazioni d’intervento».