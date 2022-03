Guerra in Ucraina: benzina e gasolio oltre i 2 euro in tutta Padova

La soglia dei due euro al litro è stata superata. In poche settimane l'aumento ha sfiorato i 50 centesimi e ormai non può più essere considerato momentaneo. Consultando il sito del ministero dello Sviluppo Economico, l'osservatorio sui prezzi non lascia scampo: benzina e gasolio sono arrivate rispettivamente a 2,069 euro e 2,079 sulla viabilità ordinaria. Ormai trovare un distributore sotto l’euro e nove è impossibile.

Le taniche la notte

I padovani quindi stanno provvedendo e cambiando il loro modo di fare rifornimento. «Sembra che sia in corso, da parte dei clienti, una sorta di accaparramento del prodotto – spiega Moreno Parin, presidente del gruppo Gestori Carburanti Cs Tv -. Si comportano in modo diverso, fanno più spesso il pieno e talvolta arrivano di notte con le taniche per fare il rifornimento. Sembra che facciano incetta. Che temano la penuria di carburante nei prossimi tempi. E non arrivano con la tanica omologata da 5 litri, quella che serve per esempio per la macchina tagliaerba, no. Arrivano con quella, o quelle, da venti litri». Le portano a casa, le tengono di scorta. «Questo non va bene – continua Parin -, lo fanno quando l’impianto è chiuso e non c’è nessuno che controlla. Ma soprattutto potrebbero esserci problemi di sicurezza, non sappiamo dove le taniche vengono conservate e in che condizioni».

Prezzi alle stelle

In questi giorni quindi molte persone stanno riempiendo serbatoi, non solo per il costo che continua a crescere, ma perché temono che con la guerra tra Russia e Ucraina qualche distributore possa non ricevere il rifornimento. I prezzi schizzano quindi alle stelle. Più di due euro al litro si illuminano sopra i distributori di Padova e provincia mentre la media nazionale è calcolata a 1,909 a febbraio, mentre a gennaio il prezzo era 1,764. Nel gennaio2021 addirittura 1,465 euro al litro. Il gasolio ha subito una crescita molto simile: 1,338 a gennaio 2021 e 1,796 a febbraio.