Parte Digital-mente, il progetto di formazione per ragazzi dal passato e presente difficile

Un percorso per apprendere nuove competenze digitali e dare ai giovani gli strumenti per inserirsi nel mercato del lavoro. È da qui che parte Digital-mente, il primo corso di formazione dedicato a Care Leavers, giovani che per ragioni familiari e personali si trovano in situazione di difficoltà o di disagio sociale, e NEET, ragazzi tra i 20 e i 30 anni che risultano inattivi, ovvero che non lavorano e non sono inseriti in progetti di istruzione e faticano a trovare il percorso di studio o di lavoro più adatto a loro. Il progetto nasce dall’attenzione verso il territorio di TEDxPadova, evento diventato negli anni un vero proprio punto di riferimento per la città e che dal 2013 raccoglie storie d’ispirazione con l’obiettivo di incoraggiare la condivisione di idee innovative e stimolare il potenziale umano di Padova, e da Storeis, agenzia di digital markerting padovana, che con il corso di Digital-mente porterà avanti la sua passione per la formazione, mettendola a disposizione di quei giovani che stanno attraversando un percorso di vita difficile. Sulla base di questa comunanza di intenti, Digital-mente vuole rappresentare quindi un’opportunità concreta per i giovani padovani per poter acquisire nuove skills e strumenti digitali che possano aiutarli, e facilitarli, ad affrontare il mercato del lavoro.

Il programma

Suddiviso per aree di competenza, il programma del corso – composto da 6 lezioni, cominciate il 28 aprile e che termineranno il 22 di giugno - prevederà l’approfondimento di tematiche legate al digital marketing, alla website optimization, alla user experience e alla digital analytics.

Le lezioni

Le prime cinque lezioni si terranno negli spazi di Quipsico, studio di psicologia partner dell’iniziativa, che oltre a mettere a disposizione i propri locali offrirà supporto psicologico a tutti i partecipanti. L’ultima invece sarà erogata all’interno degli uffici di Storeis, dove i ragazzi conosceranno da vicino la vita d’agenzia e avranno l’occasione di scoprire le dinamiche di una giornata tipo. «Negli ultimi anni, TEDxPadova ha voluto farsi promotore di iniziative legate alla sostenibilità, al digitale e all’inclusione, per poter essere una piattaforma d’avanguardia non solo per condividere idee di valore ma anche per essere un driver di sviluppo sociale per la nostra città» commenta Edonella Bresci, la nuova Licensee di TEDxPadova. «Proprio per questa nostra natura e per la nostra volontà di raggiungere obiettivi legati all’agenda digitale e all’agenda 2030, siamo davvero felici di aver collaborato con una realtà del territorio come Storeis, e di aver realizzato con loro un progetto che potrà avere delle ricadute concrete per tanti giovani padovani, che senza Digital-mente non avrebbero la possibilità di apprendere quelle competenze digitali essenziali nel mondo del lavoro di oggi».

Stories

«Digital-mente è un progetto a cui teniamo particolarmente perché ci permette di dare una possibilità a dei ragazzi con una storia difficile alle spalle» conferma Andrea Vit, CEO & Founder di Storeis. «Mettendo in campo la nostra passione per la formazione speriamo di portare nuova speranza per il futuro a questi giovani che ogni giorno devono contare solo su sé stessi, cercando di farli appassionare al mondo del digitale. Sarà sicuramente una grande opportunità di crescita anche per il nostro team, che grazie a questa esperienza potrà mettersi in gioco per restituire un impatto positivo sul territorio».

Colonnello

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto del Comune di Padova, i cui servizi sociali sono stati fondamentali per la selezione dei ragazzi coinvolti. «Un progetto e un’iniziativa che abbiamo sostenuto con molto piacere» aggiunge Margherita Colonnello, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Padova. «Si tratta di un’opportunità importante per alcuni giovani del nostro territorio che grazie al supporto di importanti realtà potranno beneficiare di formazione ed essere introdotti al mondo del lavoro, in maniera innovativa. La collaborazione tra pubblico e privato è strategica se vogliamo rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone e credo quest’idea vada proprio nella direzione di innescare pratiche virtuose di collaborazione con benefici reali per chi ne ha più bisogno».

Braccio di Ferro

Tra i tanti soggetti ed enti che hanno voluto cogliere l’appello lanciato da TEDxPadova e che si sono offerti per sostenere concretamente il progetto, anche Braccio di Ferro, associazione che sostiene bambini con malattie gravi e le loro famiglie attraverso attività e raccolte fondi per l’Hospice Pediatrico di Padova, e che per Digital-mente ha donato 12 pc portatili per i ragazzi che parteciperanno al corso di formazione. «Crediamo profondamente nel progetto e lo vogliamo dimostrare concretamente donando ben 12 pc portatili che permetteranno ai ragazzi di “Digital-mente” di mettere in pratica e fare tesoro degli insegnamenti del progetto» spiega Elisa Grenci, Presidente di Braccio di Ferro. «Vogliamo abbracciare ognuno di loro e farli sentire parte della nostra grande famiglia, lo stesso concetto che ogni giorno mettiamo in campo per l’Hospice Pediatrico di Padova».