Dino Baggio a Tv7 ricorda Vialli: «Quando giocavamo ci davano cose strane. Ho paura per la salute»

Sta facendo molto discutere la dichiarazione dell'ex campione di Parma, Juventus, Inter e della nazionale azzurra, Dino Baggio, rilasciata durante la trasmissione "Tutti in campo", in onda su Tv7 ogni lunedì alle 21.

Doping?

Intervistato dal conduttore, il direttore Giorgio Borile, il campione di Camposampiero si è espresso in questi termini ricordando campioni e colleghi che oggi non ci sono più, in particolare Sinisa Mihajlovi? e Gianluca Vialli. Dino Baggio, 51 annni, si è detto preoccupato. «Sta succedendo a troppi calciatori. Negli anni miei c’era il doping. Non prendevi robe strane, prendevi robe normali ma poi bisogna vedere se col tempo riesci a buttarle fuori o restano dentro. Poi tanti hanno parlato dell’erba dei campi e dei prodotti che utilizzavano che davano dei problemi». Dino Baggio ha ricordato Gianluca Vialli : «Ho un ricordo meraviglioso di Gianluca, era un uomo spogliatoio e aveva voglia di far crescere i giovani. Ero in squadra con lui quando avevo 21 anni e spendeva sempre una parola buona nei nostri riguardi. È andato via troppo presto dalle nostre vite».

Calcio

Il tema del doping nel calcio è da sempre un tabù. Il primo a parlarne apertamente fu l'ex calciatore di Genoa, Milan, Roma tra le altre, Carlo Petrini. Nel 2000 Petrini pubblicò la sua autobiografia, intitolata Nel fango del dio pallone (Kaos edizioni), in cui narrò in prima persona fatti e trascorsi nel mondo del calcio. In particolare, il libro denunciò la pratica del doping, che già negli anni sessanta/settanta era dilagante: Petrini scrisse di esservi ricorso più volte con la complicità dei medici sportivi, ma è l'intero sistema-calcio che nel libro viene messo sotto accusa.

Zeman

Il tecnico boemo Zdenek Zeman si è battuto così tanto tra la fine degli anni '90 e 2000, affinché il mondo del calcio si interrogasse seriamente su certe pratiche, che oltre proibite rappresentavano dei rischi per la salute dei calciatori: «La Wada ha dichiarato che l’Italia è il Paese con l’uso del doping più alto, in percentuale», ha dichiarato recentemente.

Uefa

L'Uefa ha sempre negato la diffusione di sostanze dopanti nel calcio professionistico, eppure uno studio effettuato anonimamente sulle urine di più di 4.000 calciatori nel periodo 2008-13, 879 calciatori che hanno partecipato a Champions, Europa League e due campionati europei hanno riportati alti valori di testosterone. Non solo, 68 analisi rivelavano il possibile uso di steroidi anabolizzanti. Dopo questo studio la federazione continentale invece di aumentare l'attività antidoping, l'ha di fatto smantellata.