Dino Erre, la camicia con i baffi di Maurizio Costanzo di Este chiusa e abbandonata dal 2007

«Dino Erre Collofit, proprio una camicia coi baffi». L'iconica pubblicità che aveva come volto Maurizio Costanzo è nei ricordi di chiunque mangiasse pane e tv negli anni Novanta. Oggi, 24 febbraio, è morto il noto giornalista e conduttore, ma quell'azienda che aveva sede ad Este invece ha chiuso i battenti 15 anni fa. Impossibile dimenticare il celebre spot del marchio padovano di camicie Frarica, che aveva ad Este un’azienda di 300 dipendenti e un’area da 28mila metri quadri abbandonata da sedici anni, pronta però a rinascere entro due anni. La camiceria ha abbassato per l'ultima volta la saracinesca nel 2007 ed è stata demolita, ma su quell'area sorgerà un quartiere residenziale che proprio la famiglia Righi, titolare del celebre marchio, ha concordato con il Comune di Este.

Frarica

Frarica fu fondata nel 1946 da Franco e Dino Righi e fu tra le camicerie più importanti d’Italia. Negli anni Ottanta il volto di Costanzo fu determinante per accrescere il successo aziendale proprio attraverso il famoso spot. I primi problemi nacquero con l'arrivo della concorrenza asiatica, che obbligò Frarica prima a delocalizzare in Romania e poi a chiudere definitivamente l’attività nel 2007. La carta vincente di Dino Erre Collofit fu la possibilità di avere un collo sempre in condizioni perfette senza il bisogno di doverlo stirare, che proprio Maurizio Costanzo portò sul grande schermo per un decennio.